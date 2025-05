Bebê de oito meses morre de gripe em Araçatuba

Menina estava internada na UTI neonatal da Santa Casa desde o dia 16 de abril. Sistema não encontrou registros de vacinação contra influenza e Covid-19 no cadastro da paciente.

Uma bebê de oito meses morreu de gripe, causada pelo vírus Influenza A (H1N1), em Araçatuba/SP, no domingo (11.mai).

A menina estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal da Santa Casa desde o dia 16 de abril, em quadro grave de síndrome respiratória.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica do hospital, o material colhido e analisado pelo Adolfo Lutz constatou se tratar de um caso de gripe. O sistema não encontrou, contudo, apontamentos de vacinação contra a influenza e a Covid-19 no cadastro de vacinação da paciente.

Segundo a prefeitura, é a segunda morte por H1N1 no município. A primeira, de uma mulher, de 67 anos, morreu no dia 18 de janeiro.