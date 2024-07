Abel se esquiva ao comentar troca por Gabigol e diz que conta com Dudu no Palmeiras 

Treinador afirma que não utilizou atacante contra o Bahia por questões táticas.

O técnico Abel Ferreira despistou ao ser questionado sobre a possibilidade de uma troca com o Flamengo envolvendo Dudu e Gabigol. O comandante alviverde fez questão de ressaltar que ainda conta com Dudu no elenco, explicando que optou por não colocá-lo na partida contra o Bahia, neste domingo, por opção tática.

“Esse assunto (possível troca de jogadores), eu tive conhecimento antes do jogo. Mas eu vou ser coerente com o que tenho dito. Não vou falar de especulação, de novela. Eu já disse várias vezes que assunto de transferência é com a diretoria. Treinador treina, roupeiro, roupa, com todo respeito.

“Por que o Dudu não entrou hoje? Porque não estava para ele entrar. Contra o Grêmio, naquele campo, se é que posso chamar de campo, ele jogou 20, 25 minutos, e aquele é um campo que gera cansaço. Eu conto com todos os jogadores do Palmeiras, e conto com Dudu”, assegurou o comandante.

O técnico voltou a destacar a importância de todos os jogadores de seu elenco e defendeu Rony e suas características de jogo. O atacante fez o gol que fechou a vitória por 2 a 0 contra o Bahia, neste domingo no Allianz Parque, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador minimizou as críticas das redes sociais, apesar de dizer que os torcedores têm o direito de se manifestar da forma que quiserem, ressaltando que ele espera apoio daqueles que vão aos estádios.

“Há uma coisa que ele tem que eu não perdoo ninguém que tem, que é a vontade que tem. Vocês vêm como tá o Lopez, como evoluiu, e eu já disse. Se o Rony fosse nota 10 não estava aqui, estava no Barcelona, no Real Madrid. Ele corre para frente e joga o adversário para trás”, pontuou o técnico.

“Meu jogo tem que ter a ruptura, correr para frente. Às vezes com bola e outras sem bola. Viram como o miúdo fez o passe… Eu gosto de atacantes que apoiem, mas que rasguem na frente. Não dá para pedir ao Rony que faça o que o Estevão faz. São características diferentes. Se as pessoas que criticam na rede social se sente bem, força. Muita força. Ele entrega tudo no campo. Às vezes faz gol, outras não”, completou Abel.

Abel ainda comentou sobre a necessidade dos novos reforços buscarem seu espaço na equipe que está ajustada. O Palmeiras trouxe nesta janela, além de Felipe Anderson, Maurício e Giay, que foram apresentados à torcida na tarde deste domingo no Allianz Parque.

O treinador destacou que ninguém ganha posição na equipe por nome, que todos devem se esforçar para conquistar seu espaço.

“Tem que se adaptar. Nossa equipe está bem. Não vou mexer na equipe que está bem. Quem chega tem que conquistar o lugar. Eu não dou camiseta a ninguém. Regalias que meus jogadores tem, eles conquistam. Temos um elenco curto e esses 3 reforços vem para nos ajudar.”

“Nós temos três laterais muito bons, vamos emprestar o Garcia e vamos ficar com o Rocha, com o Mayke e com o Giay”, garantiu o treinador.

Com 30 pontos, o Palmeiras avançou e ficou a um ponto do líder, o Flamengo. Na próxima quinta, o time enfrenta o Atlético-GO, em casa, às 19h30.

*Com informações do ge