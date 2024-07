Homem morre após levar golpes de faca em José Bonifácio 

Luiz Inacio de Oliveira Filho, de 34 anos, estava internado em São José do Rio Preto/SP desde 23 de junho. O óbito foi confirmado no sábado (6).

Um homem de 34 anos morreu após levar golpes de faca. A vítima estava internada no Hospital de Base (HB) em São José do Rio Preto/SP desde o dia 23 de junho. A morte foi confirmada às 16h deste sábado (6.jul).

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu em José Bonifácio/SP. Ao ser socorrida a vítima não quis revelar quem era o autor do crime.

Após ser atendido na Santa Casa da cidade, Luiz Inacio de Oliveira Filho foi entubado e transferido entrada no HB com ferimentos no tórax, cabeça, perna e glúteo.

A vítima ficou internada durante 13 dias, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso foi registrado como homicídio. As investigações estão sendo realizadas pela Polícia Civil de José Bonifácio.