81 alunos dos 9º Ano no Colégio Unifev concluem o Ensino Fundamental Anos Finais

Cerimônia de entrega dos certificados de conclusão aos alunos das turmas A, B e C foi realizada na noite de sexta-feira, no Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária.

O Colégio Unifev realizou na noite da última sexta-feira (12/12) a cerimônia de entrega dos Certificados de Conclusão aos alunos dos 9º Anos, turmas A, B e C. Realizada no Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária, a solenidade reuniu pais, familiares, direção, professores e colaboradores, para celebrar o fechamento bem-sucedido do ciclo do Ensino Fundamental e o início de uma nova fase para os formandos.

A mesa principal foi composta pela Diretora do Colégio Unifev, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes, e pela coordenadora do Ensino Fundamental Anos Finais, Profa. Esp. Maria da Cruz Martins Viola. Também integraram a mesa os paraninfos e patronos de cada turma, os professores: André Teruya Eichemberg, Alessandro Henrique Cavichia Dias, José Francisco Bertolo e Valquiria Franzini Rocha.

Diversas honrarias marcaram a cerimônia. As alunas Manuela Maffei Faria, Heloísa Mello Santos Pires e Alice Coerba Pereira discursam em agradecimento especial aos pais. O corpo docente e a equipe pedagógica foram homenageados por meio do discurso proferido pelas alunas Manuela de Souza Gomes, Laura Rissi Martins da Silva e Rebeca Scagnolato Manzatto.

Já as homenagens aos formandos foram conduzida pelas oradoras Maria Eduarda Renesto Leopoldino Tappis (9º Ano A), Isabela Vitor Matsumoto (9º Ano B) e Lara Raquel Vasconcellos de Oliveira (9º Ano C), que representaram suas turmas nos discursos.

O momento mais aguardado, contudo, foi a entrega dos certificados. Os estudantes foram chamados individualmente para receberem seus diplomas, entregues pelos paraninfos e patronos.

A coordenadora do Ensino Fundamental Anos Finais, que acompanhou de perto a trajetória dos alunos, expressou sua satisfação em compartilhar o momento de vitória. “É uma sensação de dever cumprido. A emoção dos pais também é nossa por saber que acompanhamos muitos deles desde o primeiro ano e, agora, os entregamos preparados para o Ensino Médio”, afirmou.

Na avaliação da diretora do Colégio Unifev, o evento representou tanto o encerramento de um ciclo importante quanto a celebração de uma nova e empolgante fase. “Eles terminaram o Ensino Fundamental, uma jornada de nove anos. Agora, estão preparados para iniciar uma nova etapa educacional, um mundo de novas oportunidades e conhecimentos que eles desbravarão com toda a segurança. Que venha o Ensino Médio em 2026”, finalizou.