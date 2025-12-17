Copa do Brasil: CBF muda horário de Vasco x Corinthians no Maracanã 

Segunda partida da decisão está marcada para o próximo domingo, às 18h, no Rio de Janeiro.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, na tarde desta terça-feira (16.dez), uma mudança no horário do segundo jogo da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco. A partida, marcada para o próximo domingo, será realizada às 18h, e não mais às 18h30.

O jogo de ida tem como mandante o Corinthians, e vai ocorrer ainda nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, às 21h30.

Final da Copa do Brasil 2025

Ida: Corinthians x Vasco, 17/12 (quarta), às 21h30, na Neo Química Arena

Volta: Vasco x Corinthians, 21/12 (domingo), às 18h, no Maracanã

A expectativa é de Maracanã lotado no domingo. O Vasco iniciou a venda de ingressos na manhã desta terça-feira e, em pouco mais de quatro horas, havia comercializado 30 mil bilhetes apenas para sócios-torcedores.

Depois de 14 anos, o Vasco volta a disputar uma final da Copa do Brasil, em busca do bicampeonato. Já o Corinthians quer o tetra, após 16 anos sem conquistar o torneio.