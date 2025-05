7ª Conferência Municipal da Saúde será realizada nos dias 12 e 13 de maio em Votuporanga 

O evento aberto ao público, realizado a cada quatro anos, é um dos mais importantes espaços de diálogo entre governo e sociedade para a construção das políticas públicas do SUS.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará, nos dias 12 e 13 de maio, a 7ª Conferência Municipal de Saúde, no auditório do Senac, localizado na Rua Guaporé, nº 3.221, bairro San Remo.

Com o tema “Tornar real o SUS ideal“, o evento, que ocorre a cada quatro anos, tem caráter democrático e participativo, reunindo a população, profissionais da saúde e gestores em um ambiente de diálogo para discutir propostas e busca por melhorias no Sistema Único de Saúde (SUS).

A abertura será às 16h no dia 12, seguida de palestra com o tema “Saúde Mental: Atenção e Cuidado aos profissionais do SUS”, proferida pelo Dr. Reinaldo Antônio de Carvalho, coordenador do Programa de Saúde Mental da Prefeitura. Ainda no primeiro dia, haverá Palestra Magna com o médico Dr. Ernesto Hoffman sobre “Atenção primária como ordenadora do cuidado”.

No dia 13 de maio, as atividades terão início às 8h. A programação conta com leitura do Regimento Interno, direcionamento às salas temáticas para discussões dos eixos que serão abordados, votação das propostas e eleição dos delegados representantes do município de Votuporanga para a Conferência Regional de Saúde.

Eixos que serão abordados:

Atenção primária como ordenadora do cuidado e coordenadora da rede de saúde

Atenção domiciliar e cuidados crônicos – desafios da Saúde Pública

Desafios e potencialidades na constituição de redes para o cuidado em saúde mental.

O evento é aberto ao público. Para participar basta se inscrever através do link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/7–conferencia-municipal-de-saude