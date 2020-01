Falece Odelício Cândido Pereira

Faleceu no último sábado (4), aos 77 anos, o Sr. Odelício Cândido Pereira. Ele deixa a esposa Vânia e os filhos: Paulo, Fernando e Ana Paula. Odelício, conhecido como “Baiano” trabalhou na década de 70/80 neste Jornal e por aqui teve inúmeras funções como: cobrador, entregador de jornal, departamento administrativo, além de vários outros cargos de confiança. Odelício teve como seu último endereço foi na Travessa Castro Alves, no bairro Cecap I, em Votuporanga. Seu sepultamento ocorreu às 11h, do último domingo (5), no Jardim das Flores Cemitério & Crematório.