3º Leilão de Gado de Américo de Campos arrecada mais de R$ 115 mil para o Hospital de Base de Rio Preto

Em 2025, o município contabilizou 2.487 atendimentos ambulatoriais e de urgência, 105 internações, 158 cirurgias e 654 atendimentos oncológicos em todo o Complexo Funfarme.

Realizado pela terceira vez, o Leilão de Gado de Américo de Campos, promovido no dia 14 de setembro de 2025, arrecadou R$ 115.176,00 em prol do Hospital de Base de São José do Rio Preto e de todo o Complexo Funfarme, instituições referência em saúde para a população americampense.

Na manhã desta sexta-feira (27.mar), a vice-prefeita do município, Rosa Helena Miron, a secretária de Saúde, Nilmara Cristina de Castro, e o coordenador do evento, Luiz Carlos, estiveram na instituição para realizar a entrega simbólica do valor arrecadado. Eles foram recebidos pelo diretor executivo da Funfarme, Dr. Horácio Ramalho, e pelo superintendente-geral, Robson de Pádua.

Américo de Campos possui 5.981 habitantes e está localizado a aproximadamente 87 km de São José do Rio Preto. Em 2025, o município contabilizou 2.487 atendimentos ambulatoriais e de urgência, 105 internações, 158 cirurgias e 654 atendimentos oncológicos em todo o Complexo Funfarme.

“Sentimos paz no coração por estarmos contribuindo e ajudando o próximo. Sabemos o quanto muitos precisam desse atendimento, e colaborar é muito importante”, afirmou a vice-prefeita Rosa Helena.

A secretária de Saúde, Nilmara Cristina, destacou a importância da ação. “É um sentimento de reconhecimento, pois sabemos que temos bons resultados com nossos pacientes. O retorno que eles nos trazem é muito satisfatório, então só temos a agradecer”.

Para o coordenador Luiz Carlos, o sentimento é de gratidão. “Gratidão a todos que estão sempre dispostos a ajudar e colaborar com a causa”.

O diretor executivo da Funfarme, Dr. Horácio Ramalho, reforçou a importância do apoio do município à instituição. “Esse reconhecimento vai além do valor arrecadado; é também o reconhecimento da qualidade dos serviços que oferecemos à população. Agradecemos mais uma vez”, finalizou.

O Hospital de Base, referência em atendimentos de alta complexidade, integra o complexo de saúde da Funfarme, ao lado do Hospital da Criança e Maternidade (HCM), do Hemocentro e de outras unidades, oferecendo atendimento humanizado e de excelência a pacientes de São José do Rio Preto e de toda a região.