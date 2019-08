Diocese de Votuporanga celebra Semana da Família

Programação começa neste domingo e segue até o próximo dia 18.

Fiéis de todo o Brasil estarão unidos na próxima semana em oração pelas famílias. Nas

cidades que pertencem a Diocese de Votuporanga haverá celebrações em todas as

paróquias. Em Votuporanga, missas serão na Catedral Nossa Senhora Aparecida.

Com a temática “A família, como vai?”, que celebra o jubileu de prata – 25 anos – da

Campanha da Fraternidade de 1994, a proposta da Semana Nacional das Famílias é

indicar a necessidade de a família vivenciar uma profunda experiência de Jesus e da sua

Palavra para conseguir vencer os desafios e dificuldades que encontra em seu caminho,

e assim compreender seu papel evangelizador na Igreja e na sociedade.

"Juntos, em família, podemos construir um mundo melhor", destacou o bispo diocesano

de Votuporanga Dom Moacir Aparecido de Freitas.

Show com Eugênio Jorge

Na próxima sexta-feira (16), a Diocese e Prefeitura de Votuporanga promoverão show

com o cantor católico Eugênio Jorge. Será às 20h30, na Concha Acústica.

Cantor, compositor e produtor musical Católico, Eugenio Jorge é natural de Cruzeiro –

São Paulo e teve seu encontro pessoal com Jesus no ano de 1979 quando abandonou a

vida de carnavalesco, convertendo –se de sambista para salmista. Entre as músicas do

repertório sucessos como Crei em Ti, A nós descei, Divina Luz e Eu Navegarei.