27 de julho Dia do Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço – Diagnóstico tardio ainda dificulta o tratamento do câncer de cabeça e pescoço



Julho Verde vai além de uma campanha de conscientização. É um chamado de atenção para uma realidade preocupante: muitos casos de câncer de cabeça e pescoço ainda são descobertos tardiamente, quando as chances de cura são menores e os tratamentos costumam ser mais complexos e agressivos.



Esse tipo de câncer pode atingir regiões como boca, língua, garganta, laringe, faringe, nariz, seios da face e glândulas salivares. Embora possa passar despercebido no início, o corpo geralmente dá sinais que não devem ser ignorados. Feridas na boca que não cicatrizam, rouquidão persistente, dor de garganta, dificuldade para engolir, sangramentos frequentes e caroços no pescoço exigem avaliação médica.



O atraso no diagnóstico, muitas vezes, acontece porque esses sintomas são tratados como problemas passageiros. Há quem espere meses para procurar atendimento ou sequer imagine que esses sinais possam estar relacionados a um câncer. Quando o paciente chega ao especialista, em muitos casos, a doença já avançou, reduzindo as opções de tratamento.



O tratamento do câncer de cabeça e pescoço pode envolver cirurgia, radioterapia e quimioterapia, além de impactar funções essenciais como falar, mastigar, engolir e respirar. As sequelas também podem atingir a autoestima, a vida social, o trabalho e a saúde emocional do paciente e de sua família.



No mês de Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço, a URRMEV reforça a importância da informação, da prevenção e do diagnóstico precoce. Quanto antes o câncer é identificado, maiores são as chances de sucesso no tratamento.



Com tecnologia, segurança e cuidado humanizado, a URRMEV segue há mais de 48 anos como referência em radioterapia de qualidade, oferecendo suporte aos pacientes em diferentes etapas do tratamento oncológicos.



Informação salva vidas. O diagnóstico precoce faz a diferença.

Diagnóstico tardio ainda dificulta o tratamento do câncer de cabeça e pescoço.

Conheça nossos tratamentos:



IMRT – Radioterapia de Intensidade Modulada do FeixeVMAT – Radioterapia em Arco Modulado Volumétrico

IGRT – Radioterapia Guiada por Imagem

Radioterapia Conformacionada 3D

SBRT

Braquiterapia de Próstata

Braquiterapia Ginecológica

Radiocirurgia Cerebral

Radiocirurgia Extra-craniana

Radiocirurgia Ablativa

Radioterapia Superficial de Pele

Betaterapia