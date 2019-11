Novidade promete mexer com a mobilidade urbana de Votuporanga

Wellington Souza Silva, franqueado da ‘Fui’ de Votuporanga

Presente nos grandes centros já é uma realidade o servido de mobilidade urbana em Votuporanga, por meio de aplicativos de transportes. Na última semana começou a operar na cidade o aplicativo de transporte ‘Fui’. O franqueado Wellington Souza Silva que disponibilizou o serviço na cidade garante um transporte mais barato, confortável e de muita praticidade.

Para ter acesso ao serviço, Wellington explica que o usuário deverá baixar um aplicativo em seu celular. Basta ir ao store e procurar “Fui passageiro” ou no play store. Baixado o app o usuário já pode pedir o transporte e o veículo que estiver mais próximo atende. Neste momento explica, o passageiro já saberá de antemão quanto custará a viagem, o nome e foto do motorista, a placa, cor e modelo do veículo, com e.mail do profissional e seu telefone (watt-sapp). Welligton conta que o serviço foi implantado há poucos dias e já tem um número suficiente de veículos para atender a cidade.

“Para ter uma ideia, uma ‘corrida’ do centro da cidade à Zona Norte (Pozzobom) não sai mais do que R$9,80. Detalhe: carros com ar condicionados; critério na escolha dos motoristas, todos sem antecedentes criminais, documentação do veiculo e CNH precisamente em dia, além de seguro viagem contra acidentes para motorista e passageiro, oferecido pela plataforma E não para por aí, o passageiro pode escolher motorista homem ou mulher e ainda optar por cadeirinhas para crianças. É o futuro que chega a Votuporanga, sucesso, que já se vê no Brasil inteiro. É um nível de profissionalismo muito grande!”, garante Wellington.

“Na esfera corporativa o usuário cadastrado pode usar o transporte para realizar o leva/traz de seus clientes em oficinas, concessionárias, lava rápidos, etc. O proprietário da empresa vai gastar, talvez o mesmo combustível, mas o seu cliente irá confortavelmente e ainda segurado”, explica Wellington.

A ‘Fui’, conta Welligton, já opera na maioria das grandes cidades do interior paulista e Votuporanga é 103ª que foi implantado o serviço.