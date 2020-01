2 a 1 – De virada Taubaté garante a vitória sobre o Votuporanguense

Duelo foi disputado na tarde deste sábado, no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela segunda rodada do Paulista A2

Com gol do atacante Ermínio no finalzinho da partida, o Taubaté conquistou a primeira vitória no Campeonato Paulista da Série A2 ao vencer o Votuporanguense, de virada, na tarde deste sábado, no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela segunda rodada.

Com o resultado, o Burro da Central assume momentaneamente a segunda colocação com quatro pontos, o mesmo do Monte Azul, que leva vantagem no critério de saldo de gols (2 contra 1). A Pantera Alvinegra, por outro lado, fica na lanterna, zerada. Cabe destacar que os oito melhores vão ao mata-mata, enquanto os dois piores são rebaixados.

PRIMEIRO TEMPO

A primeira grande oportunidade da partida demorou a acontecer. Apenas aos 22 minutos, o Taubaté ameaçou com Chumbinho, meia que arriscou de muito longe, tirando tinta do travessão. Aos 35, o Votuporanguense respondeu em boa testada de Júnior Goiano.

Também aos 35, os visitantes abriram o placar. Alvinho aproveitou saída de bola equivocada de Rafael Castro e acionou Vitor Braga, que teve tranquilidade para marcar. Aos 38, Chumbinho bateu falta e encontrou Boquita, que chegou escorando, deixando tudo igual.

SEGUNDO TEMPO

Logo aos três minutos da etapa final, Maykinho recebeu lançamento de Ermínio e virou para o Taubaté, mas a arbitragem assinalou o impedimento do atacante alviazul. Aos, 25, a Pantera Alvinegra levou perigo em boa cobrança de falta de Everton.

Na reta final da partida, empurrada pela torcida, a equipe da casa ameaçou com Coutinho, que, após lançamento de Marcos Antônio, bateu para defesa de Edson. Aos 47, porém, não teve jeito. Dogão lançou Ermínio, que disparou e finalizou para virar para o Burro da Central.

PRÓXIMOS JOGOS

As duas equipes voltam a campo na quarta-feira, 29. Enquanto o Taubaté vai ao Canindé, em São Paulo, encarar a Portuguesa, às 20h30, o Votuporanguense viaja até Americana, onde, às 15h, no Décio Vitta, enfrenta o Atibaia.