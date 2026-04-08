“1º Wod War Cross” agita a Concha Acústica no final de semana 

Competição contará com aula gratuita e para participar basta doar 1kg de alimento não-perecível que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade.

A Concha Acústica sediará nos dias 11 e 12 de abril o “1º Wod War Cross”, evento que reunirá atletas de Crossfit, método de treinamento físico de alta intensidade que combina movimentos funcionais, como levantamento de peso olímpico, ginástica e exercícios aeróbicos.

E quem ainda não conhece o esporte poderá participar de uma aula experimental gratuita ministrada pelos treinadores de Votuporanga. A aula será neste domingo (12.abr), das 10h às 11h, também na Concha Acústica. Para participar, basta levar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba, ressaltou o espírito de união que move a iniciativa: “Não fazemos nada sozinhos. Quando o esporte se une à solidariedade, conseguimos alcançar mais famílias e transformar boas intenções em apoio concreto para quem mais precisa”, afirmou.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, destacou a importância do evento para incentivar a prática esportiva e aproximar a população de novas modalidades: “O Wod War Cross chega para movimentar a cidade, valorizar nossos atletas e mostrar que o esporte é para todos. Além da competição, teremos a oportunidade de apresentar o Crossfit para quem ainda não conhece, por meio de uma aula aberta e acessível à comunidade”, afirmou.

No sábado (11), o evento será realizado das 8h às 18h. Já no domingo (12), das 8h30 às 17h.

As categorias serão formadas nas seguintes modalidades: scaled e intermediário, por trios masculino e feminino; já em duplas serão master mista e RX. Haverá premiação e brindes para as equipes vencedoras.

O evento contará com a presença dos DJ’s Yuri e Wess, e o narrador Fábio Polloto.

O 1º Wod War Cross conta com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio das Secretarias de Esportes e Lazer e de Cultura e Turismo.