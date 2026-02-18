Oba Festival encerra 18ª edição e consolida Votuporanga (SP) no circuito do carnaval paulista

Com milhares de foliões em três noites, impacto econômico estimado em R$ 70 milhões para a cidade e toneladas de alimentos arrecadados, evento amplia alcance social e reforça credibilidade nacional

O Oba Festival chegou ao fim nesta segunda-feira (16), no Recinto de Exposições “Helder Henrique Galera”, em Votuporanga (SP), encerrando três noites que consolidaram mais uma edição de um dos principais carnavais de São Paulo. O evento registrou público total superior a 50 mil foliões, confirmando sua relevância no calendário nacional de entretenimento durante este período.

A 18ª edição foi marcada por um movimento inédito na trajetória do festival. Tradicionalmente estruturado em diferentes setores e formatos de experiência, o Oba abriu, pela primeira vez, espaço para uma iniciativa de caráter social. Em parceria com o poder público, foi criada a Pista Solidária, setor que permitiu ao público vivenciar a festa gratuitamente.

A proposta ampliou o alcance do evento e fortaleceu seu vínculo com a comunidade. O acesso à área foi livre, e os participantes foram convidados a contribuir voluntariamente com 1 kg de alimento não perecível. A adesão resultou na arrecadação de alimentos, que serão contabilizadas ao longo da semana e destinadas ao Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga.

No palco, o Oba Festival manteve uma de suas principais assinaturas, que é a diversidade musical. A programação reuniu artistas de diferentes gêneros e grande alcance popular, como Claudia Leitte, Léo Santana, Wesley Safadão, Dennis DJ, Kamisa 10, Batom na Cueca, Banda Eva, Turma do Pagode, Lauana Prado, MC Hariel e Veigh, dentre outros nomes que conduziram a energia da festa ao longo dos três dias.

A presença de Claudia Leitte teve um simbolismo relevante nesta edição. Durante o carnaval, a cantora concentrou sua agenda em Salvador, com rara apresentação fora da capital baiana. A inclusão do Oba em sua programação reforça a projeção e a credibilidade que o festival alcançou no circuito nacional.

Fora do recinto, os reflexos do evento foram igualmente expressivos. A rede hoteleira de Votuporanga atingiu 100% de ocupação, com cerca de mil leitos preenchidos, além da alta demanda por imóveis de temporada. O aumento no fluxo de visitantes impactou diretamente os setores de comércio, serviços e turismo, com movimentação financeira estimada em R$ 70 milhões. O período também foi marcado pela ampliação de vagas temporárias, especialmente nas áreas operacionais e de atendimento.

O retorno do festival para Votuporanga após alguns anos reforça o vínculo entre o evento e a cidade onde nasceu. A edição de 2026 evidencia a solidez de uma marca consolidada, capaz de manter relevância, atratividade e impacto consistente ao longo de quase duas décadas.

“Esta edição do Oba traduz com precisão a dimensão que o evento alcançou. Tivemos público expressivo, programação de alto nível e uma resposta extremamente positiva à Pista Solidária. Encerramos esta edição com resultados que reforçam a força e a maturidade do festival já preparando muitas novidades para o próximo ano”, destacou Caskinha, um dos organizadores.

O prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, também destacou os reflexos do evento para a cidade. “É muito positivo ver a cidade mobilizada em uma celebração dessa dimensão. A população respondeu de forma significativa à proposta da Pista Solidária, iniciativa que reforça o caráter coletivo do evento. A arrecadação amplia o alcance social da festa e contribui diretamente com as entidades assistenciais do município”, disse.

Com números robustos, programação plural e impacto econômico e social significativo, o Oba Festival encerra mais uma edição reafirmando seu protagonismo no carnaval brasileiro e sua importância estratégica para Votuporanga e toda a região.

*Fotos:* Indieclik