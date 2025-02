Zubeldía recebe terceiro cartão amarelo e não comanda São Paulo contra Ponte Preta 

Treinador é advertido por reclamação no clássico contra o Palmeiras, neste domingo.

O técnico Luis Zubeldía não estará à beira do campo na partida do São Paulo contra a Ponte Preta, na quarta-feira, às 21h35, no Morumbis. O treinador recebeu o terceiro cartão amarelo e não comanda o Tricolor na 11ª rodada do Campeonato Paulista.

Zubeldía foi advertido pela terceira vez neste Paulistão ao reclamar de um lance de ataque do São Paulo no clássico contra o Palmeiras, neste domingo, no Allianz Parque. Antes, ele já havia recebido uma advertência verbal por sair da área técnica.

Sem Zubeldía, o Tricolor deve ser comandado pelo auxiliar Maxi Cuberas na quarta-feira. Agora, depois do clássico contra o Palmeiras, o São Paulo tem Alan Franco, Enzo Diaz e Sabino pendurados com dois cartões amarelos.

*Com informações do ge