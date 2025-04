Zubeldía lamenta erro em gol do Ceará e festeja ascensão de jovens no São Paulo: “Estamos felizes” 

Treinador fala sobre o gol marcado por Ryan Francisco no empate em 1 a 1 com o Ceará, neste sábado à noite.

O técnico Luis Zubeldía está feliz. Apesar do empate em 1 a 1 e de um erro que causou o gol do Ceará neste sábado à noite, o treinador do São Paulo se diz satisfeito com a ascensão dos jovens no elenco profissional. O gol tricolor no Castelão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcado por Ryan Francisco, de apenas 18 anos.

Em entrevista coletiva depois da partida, Zubeldía lamentou o erro nos minutos iniciais da partida, que custou o primeiro gol, mas comemorou o que fez Ryan Francisco: “É algo importante para todos nós. São jogadores de 18 anos e, há um tempo atrás, eu já dizia a vocês que eles teriam oportunidades. Estou muito orgulhoso de toda a equipe. Tivemos um erro no gol do Ceará, mas depois fomos protagonistas durante 60 minutos do jogo, pelo menos. A parte física pegou depois. Mas dentro da equipe estão os jovens.”

“William Gomes fez o primeiro gol dele nesse processo, Lucas Ferreira também, agora o Ryan… Acho que falta o Alves (risos). O que sempre digo é para ter calma com todos os jovens. Fazer as coisas com planejamento. Promover os jovens é planejamento, por isso eles estão jogando agora. Estamos felizes. O São Paulo está jogando bem. Faltam mais vitórias para que estejamos melhores, mas estamos num bom caminho”, disse Zubeldía.

O resultado deste sábado manteve o São Paulo invicto no Brasileirão. Zubeldía evitou comemorar o empate, mas destacou a importância de pontuar fora de casa na competição. O Tricolor é o oitavo colocado na tabela de classificação, com oito pontos.

“É um empate. Mas um empate fora no Brasileirão não é ruim. Acho que, quando jogamos fora, temos que ser eficazes. Precisamos matar o jogo. Tivemos que trocar o Ferreirinha por questões físicas e isso nos tirou um pouco da força ofensiva, mas mesmo assim tivemos boas chances. O Ceará também teve. O empate foi justo”, completou.

Independentemente do resultado, Zubeldía também está feliz com o desempenho tricolor. O treinador festejou a evolução nas últimas rodadas: “Fomos encontrando jogadores que nos permitem com que façamos outro tipo de futebol. Já havia dito que o Paulistão seria preparatório, onde buscaríamos alternativas que nem sempre saem bem. Tivemos 14 jogos e em quase nenhum jogamos bem. Acho que estamos jogando melhor há uns 3 ou 4 jogos. Difícil se manter 100% nos 90 minutos de um jogo do Brasileirão. Vamos seguir trabalhando em busca das principais competições.”

O São Paulo volta a campo nesta terça-feira, para enfrentar o Náutico pela partida de ida da terceira rodada da Copa do Brasil, às 21h30, no Morumbis.

*Com informações do ge