XV de Piracicaba precisa vencer o CAV para classificar no Paulistão A2 

Nhô Quim é o 9º colocado na tabela e precisa vencer o Votuporanguense, que já está classificado, no Barão de Serra Negra, neste sábado (7), às 15h, para sonhar com uma vaga na segunda fase do estadual.
O Clube Atlético Votuporanguense, já classificado para a segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2, fechará o primeiro turno da competição neste sábado (7), às 15h, no Estádio Municipal Barão de Serra Negra (Barão de Serra Negra), em Piracicaba/SP, contra o XV de Piracicaba.
O CAV vem de derrota para o São José, por 2 a 1, na tarde do último sábado (28), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP. O revés dentro de casa encerrou uma fase de quatro vitórias seguidas no torneio, contudo, o clube permanece com 24 pontos na quinta posição. Agora, a Pantera Alvinegra busca reabilitação diante do Nhô Quim, longe da Toca, missão árdua, parar o ímpeto de uma equipe que precisa vencer para sonhar com a classificação, fechando a primeira fase dentro do G-8.
O XV de Piracicaba aparece na 9ª colocação, com 19 pontos conquistados, a mesma pontuação do Sertãozinho, 8º e último na zona de classificação.
O Nhô Quim vem de uma goleada por 3 a 0, sofrida para o Juventus-SP, na manhã do último domingo, na Rua Javari, em São Paulo. Agora, vê no Votuporanguense, e diante de seu torcedor, a última chance de carimbar o passaporte para a próxima fase.
Sem rodada no meio de semana, o técnico Marcus Viola trabalha com uma janela maior pela primeira vez no Votuporanguense, desde que assumiu o comando do elenco há cinco rodadas. O espaço é utilizado para recuperar o desgaste de atletas “mais exigidos” dentro de campo, além daqueles que estão em tratamento no Departamento Médico do clube.
O duelo terá transmissão do Youtube Metrópoles Esportes.
Segunda fase do Paulistão A2
Após a fase de pontos corridos, os oito classificados serão divididos em dois quadrangulares:
- Grupo A: 1º, 3º, 6º e 8º colocados
- Grupo B: 2º, 4º, 5º e 7º colocados
As equipes se enfrentam em turno e returno dentro do grupo, totalizando seis partidas. Os dois melhores de cada chave avançam à semifinal. Os finalistas garantem o acesso à Série A1 de 2027.
Agora, a Pantera Alvinegra tenta transformar a boa campanha em acesso inédito e escrever o capítulo mais importante de sua história no futebol paulista.