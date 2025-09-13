Xixi escuro ou com cheiro? Quando a urina pode ser um sinal de alerta para a saúde dos rins

Mudanças ao urinar podem trazer informações importantes sobre o funcionamento do organismo; saiba mais.

Pouca gente presta atenção, mas a urina é uma grande aliada da saúde. Ela reflete de forma direta o funcionamento dos rins e de diversos processos metabólicos. Mudanças na cor, no cheiro, na quantidade ou na presença de espuma são pistas valiosas e podem trazer informações importantes sobre o funcionamento do organismo — e aprender a interpretá-las pode ser decisivo para um diagnóstico precoce.

A importância das alterações na cor e odor

A cor da urina é um dos sinais mais fáceis de acompanhar. Urina muito escura, por exemplo, pode ser um sinal de desidratação, mas também pode indicar excesso de bilirrubina, comum em casos de hepatite. Urina avermelhada não deve ser ignorada, pois pode estar relacionada a sangramentos, cálculos ou doenças dos rins ou bexiga.

A presença de espuma na urina também merece atenção. Urina espumosa de forma persistente pode sugerir a presença de proteínas, chamada proteinúria. Este é um sinal importante, pois pode indicar doenças renais que exigem investigação por um nefrologista. Já o cheiro forte pode ser causado por infecções, alterações hormonais ou consumo de certos alimentos e medicamentos.

Fatores externos e quando se preocupar

É importante ressaltar que nem toda mudança significa doença. Muitas vezes, hábitos simples como beber pouca água ou a ingestão de certos alimentos, como beterraba ou aspargos, por exemplo, podem alterar temporariamente a cor e o cheiro da urina, sem significar qualquer sinal de doença. O mesmo vale para suplementos vitamínicos e alguns tipos de medicamentos, como antibióticos ou certos anti-inflamatórios.

O problema é quando essas alterações acontecem com frequência, sem explicação aparente, ou vêm acompanhadas de outros sintomas, como:

Dor lombar ou abdominal

Ardência ao urinar

Necessidade frequente de urinar

Presença de sangue na urina

Inchaços, especialmente nos pés, tornozelos ou rosto

Nesses casos, procurar um nefrologista é fundamental. Um simples exame de urina, muitas vezes negligenciado, pode detectar proteínas, sangue oculto, leucócitos, glicose, cetonas e outros indicadores que ajudam no rastreio de doenças como infecção urinária, doenças renais e diabetes.

Cuidados essenciais com os rins

Observar os sinais do próprio corpo é um hábito de autocuidado que salva vidas. Manter uma boa hidratação, seguir uma alimentação equilibrada, realizar exames periódicos, evitar o uso indiscriminado de medicamentos e procurar um nefrologista diante de sinais persistentes são atitudes essenciais para preservar a função dos rins e prevenir doenças renais no futuro.

*Carlucci Ventura é nefrologista e membro da International Society of Nephrology (CRM/SP 75746)