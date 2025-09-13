Saev Ambiental realiza melhorias no sistema de abastecimento de água neste domingo

Intervenção programada pode causar baixa pressão nas torneiras e interrupções temporárias de água em diversos bairros da cidade, das 7h às 16h.

A Saev Ambiental realiza neste domingo (14.set), das 7h às 16h, uma intervenção no sistema de abastecimento de água, que inclui a instalação de novos equipamentos na rede de distribuição. A ação visa a melhoria contínua da qualidade e segurança no fornecimento de água.

Durante o período de execução dos trabalhos, os moradores poderão perceber baixa pressão nas torneiras ou até mesmo interrupções momentâneas no fornecimento de água em diversos bairros.

Os principais são: bairros da área central, Patrimônio Velho, Vila Paes e adjacências.

A Saev Ambiental alerta que, após a normalização do abastecimento, poderá ocorrer a presença de água turva, em razão do esvaziamento das redes.

Para minimizar esse transtorno, a Autarquia realizará descargas nas pontas de rede e hidrantes da região, agilizando a retomada da qualidade habitual da água.

A Saev Ambiental reforça que os serviços são essenciais para garantir maior eficiência e segurança hídrica à população, e agradece a compreensão de todos.