Homem que matou companheira a tiros e morreu após ser preso tinha passagens por homicídio e porte de arma 

Assassinato ocorreu no bairro Jardim Nunes, em São José do Rio Preto/SP. Murilo dos Reis Gonçalves chegou a ser preso pelo assassinato de Thaynara da Silva Rocha, mas acabou morrendo; suspeita é de overdose.

O homem de 35 anos que morreu após matar a tiros a companheira, de 26, tinha passagens criminais por homicídio e porte de arma de fogo. O assassinato ocorreu na madrugada de quinta-feira (13.jun), no bairro Jardim Nunes, em São José do Rio Preto/SP.

Segundo o apurado, em junho de 2015, Murilo dos Reis Gonçalves, natural de Nova Granada/SP, foi condenado pelo tribunal do júri a 12 anos de prisão em regime fechado por um homicídio. Em agosto de 2022, depois de sete anos, ele progrediu para o regime aberto por bom comportamento.

Durante o regime aberto, em agosto de 2023, o criminoso foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, resistência e desacato em Rio Preto. A prisão foi convertida em preventiva, por decisão da Justiça.

Em setembro daquele ano, foi concedida a liberdade provisória e expedido um alvará de soltura com medidas cautelares. Desde então, não havia registro de outros crimes e Murilo respondia ao processo em liberdade.

Assassinato da companheira

Nesta quinta-feira (13), segundo apurado pela TV TEM, Murilo foi denunciado por moradores por estar atirando em casas. Uma das testemunhas disse à polícia que o criminoso arrombou e invadiu uma residência, onde tomou um litro de vinagre. Na sequência, Murilo foi encontrado tentando pular um muro.

Com a chegada da polícia, ele jogou a arma que foi usada para matar a esposa dentro da casa. Depois, foi capturado. Durante o trajeto até a delegacia, Murilo começou a se debater no veículo.

O suspeito foi retirado da viatura, passou mal ainda na calçada e morreu. A polícia suspeita que ele tenha sofrido uma parada cardiorrespiratória por overdose.

Às 2h, a PM foi novamente acionada para ir ao bairro, na casa do casal, após vizinhos ouvirem duas crianças, de um e seis anos, chorando na casa de Thaynara da Silva Rocha. No quintal, a equipe encontrou o corpo da vítima com marcas de tiro.

No local, os documentos do homem foram localizados. As crianças foram acolhidas por uma tia materna. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico. A motivação do assassinato é investigada pela Polícia Civil.

*Com informações do g1