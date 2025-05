Wendell se reapresenta no São Paulo após choque de cabeça e faz trabalhos no Reffis 

Lateral-esquerdo deu lugar ao argentino Enzo Díaz ainda na primeira etapa do Choque-Rei.

O lateral-esquerdo Wendell se apresentou no CT da Barra Funda na manhã desta segunda-feira e passou por avaliações depois de deixar o campo chorando ainda no primeiro tempo do clássico entre Palmeiras e São Paulo, na Arena Barueri, por um choque de cabeça contra o joelho do goleiro Rafael.

Ainda com algumas dores, mas sem nenhum problema diagnosticado, ele fez trabalhos de recuperação física no Reffis junto de outros jogadores.

Caso esteja 100% na terça-feira, vai a campo para participar do treino que definirá o time que enfrenta o Libertad-PAR, quarta, no Morumbis.

Wendell deu lugar a Enzo Díaz com 25 minutos de jogo. O lance deixou o jogador com tontura e visão turva. Por conta disso, ele chegou a chorar e pediu substituição.

O treino

Na manhã de hoje, os jogadores que atuaram por mais tempo no duelo com o Palmeiras fizeram um circuito de recuperação, com atividades internas e atividade leve no campo.

Os demais atletas fizeram um trabalho de posse de bola e enfrentamentos em campo reduzido, além de um complemento de finalização ao gol.

O atacante Henrique, que se recupera de uma lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo, segue evoluindo bem e nesta manhã fez trabalhos no gramado sob a supervisão da fisioterapia.

O São Paulo perdeu o clássico por 1 a 0 e ocupa a 16ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro.

*Com informações do ge