Homem é preso por tentativa de homicídio em Votuporanga 

Crime ocorreu no bairro Jardim São Vicente. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.

Um homem foi preso por tentativa de homicídio na noite do último domingo (26.jan), no bairro Jardim São Vicente, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento em decorrência da Operação Impacto, quando foram acionados via COPOM (Central de Operações da Polícia Militar) para atendimento de uma ocorrência que versava sobre a entrada de um indivíduo vítima de ferimento grave por arma branca na Santa Casa.

Em seguida, os PMs estiveram no local do crime, onde conseguiram localizar e prender o suspeito ainda no interior da casa. Durante busca pessoal, os policiais militares encontraram um canivete. Já em busca domiciliar, localizaram a faca utilizada no crime.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o suspeito foi ouvido e colocado à disposição da Justiça. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.