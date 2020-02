Wartão busca abertura de rua para ligar bairros Boa Vista e Carobeiras

O vereador Walter Santos, o “Wartão” esteve na semana que passou, acompanhado pelo presidente da Associação dos Moradores do Bairro Boa Vista, Renato Carvalho, no local para avaliar a situação. Um abaixo-assinado está sendo organizado entre os moradores para pedir que Poder Executivo promova a abertura de via que dá acesso à rua Ida Renesto Beretta, no Jardim Carobeiras, visando facilitar o acesso para os Bairros Parque Boa Vista I e II.

“A reivindicação é legítima, já que os moradores têm que fazer um grande desvio para transitar naquela região da cidade”, comentou Wartão, que espera que a situação seja resolvida na maior brevidade possível pela secretaria responsável.