Votuporanguense perde de 1 a 0 para a Portuguesa na semi final da Copa Paulista

São Paulo, SP, 21 (AFI) – Não foi fácil, mas a Portuguesa largou em vantagem na semifinal da Copa Paulista contra a Votuporanguense. Em um jogo quente e movimentado na tarde deste sábado no Canindé, a Lusa venceu pelo placar mínimo, 1 a 0, com mais um gol do camisa 10 Cristiano. Com a vitória, o time da capital terá uma importante vantagem para buscar uma vaga à final no duelo de volta.

Com o resultado, a Rubro-Verde precisará de apenas um empate na Arena Plínio Marin no próximo final de semana para garantir a classificação. Do outro lado, a Pantera precisa vencer de qualquer maneira. Se ganhar por um gol de diferença, a decisão ficará para os pênaltis, mas em caso de triunfo por dois tentos ou mais, é o CAV que seguirá vivo na disputa pelo bicampeonato da Copa Paulista.

PLACAR INALTERADO NA ETAPA INICIAL

O primeiro tempo dos 180 minutos entre Portuguesa e Votuporanguense teve muita competição, mas inspiração, ficou devendo. A primeira oportunidade que levantou o torcedor no Canindé foi dos donos da casa, aos oito minutos. Em um contra ataque rápido, de poucos toques na bola, Carlos Henrique lançou Cristiano dentro da área. O camisa 10 bateu forte de pé esquerdo e o goleiro João Paulo defendeu. Porém, a arbitragem assinalou impedimento no início do lance.

Aos 23 minutos, o lateral-direito Ben-Hur cobrou uma falta próxima a área do CAV, mas a finalização passou por cima da meta. A Portuguesa conseguia pressionar até este momento, mas quem criou a grande chance da etapa inicial, foi a Pantera.

Saindo com a bola desde o campo de defesa, a Votuporanguense encaixou belíssima troca de passes. Com diversos jogadores participando pelo lado direito do gramado, a bola caiu nos pés de John Egito, que passou com facilidade pelos defensores lusitanos e acelerou. Na entrada da área, o meia do CAV bateu de chapa, rasteiro, mas a bola passou raspando na trave esquerda do goleiro Rafael Pascoal.

A boa chegada não foi suficiente para fazer o jogo pegar fogo. O duelo seguiu marcado por muitas disputas e faltas cometidas pelos dois lados, e os goleiros não trabalharam mais. No intervalo, tudo igual entre Portuguesa e Votuporanguense: 0 a 0.

LUSA LARGA NA FRENTE NA SEMIFINAL

O segundo tempo começou diferente. Desta vez, o primeiro susto foi da Pantera. O lateral-esquerdo Frank avançou pela ala e cruzou na área para Wendel Júnior, que finalizou de peixinho, mas a bola saiu pelo lado do gol. Até que aos nove minutos, as redes do Canindé finalmente foram balançadas.

No meio do campo, Maceió girou para cima do marcador e fez ótimo passe para Ben-Hur. O lateral cruzou para dentro da área e ela caiu nos pés de Carlos Henrique. O camisa 11 levantou a cabeça, abriu para Cristiano, que desta vez não perdoou. O artilheiro da Portuguesa no mata-mata encheu o pé, a bola desviou no defensor e estufou o gol de João Paulo. Lusa sai na frente.

Após o baque do gol, a Votuporanguense buscou reagir na partida, conseguindo levar algum perigo em cobranças de escanteios e chutes de longe, mas sem sucesso. Até que aos 34 minutos, o time alvinegro perdeu uma chance que poderá fazer falta. Wendel Júnior fez lindo passe de cavadinha para dentro da área, que caiu nos pés de Gabriel Moysés. Com espaço, o artilheiro do time no torneio pegou mal na bola e ela subiu demais.

Logo na sequência, mais um bom momento do CAV. Dentro da área, Hugo, que havia acabado de entrar, pedalou para cima dos defensores da Lusa, cortou para o pé direito e bateu. Sem tanta força, a bola passou perto da trave e assustou o torcedor Rubro-Verde.

Ao apito final, festa no Canindé e vitória da Portuguesa por 1 a 0 no primeiro jogo da semifinal da Copa Paulista contra a Votuporanguense.

DECISÃO ENTRE PORTUGUESA E VOTUPORANGUENSE

A partida que definirá o finalista entre Lusa e Pantera está marcada para o dia 28 de setembro, próximo sábado, às 18h, na Arena Plínio Marin, casa do lado alvinegro do confronto.