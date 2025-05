Votuporanga ultrapassa 3,6 mil casos de dengue 

Município contabiliza quatro mortes por dengue desde o início de 2025. Mutirão com vistoria dos agentes de saúde chega à região do bairro Vila Marin e ocorre neste sábado (10); nebulização veicular ocorrerá na próxima semana (segunda, terça e quarta-feira), dias 12, 13 e 14 de maio.

Dando continuidade às ações de combate à Dengue, a Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde de Votuporanga/SP, promoverá novo mutirão neste sábado (10.mai), dividido em duas etapas com objetivo de fortalecer ainda mais outras medidas que vêm sendo adotadas para eliminação do mosquito transmissor das arboviroses que, além da Dengue, incluem também Zika e Chikungunya.

O mutirão será realizado neste sábado (10), das 7h às 13h, com visita dos agentes de saúde na área de abrangência do Consultório Municipal “Jerônimo Figueira da Costa Neto” e a Nebulização Veicular ocorrerá na semana que vem, dias 12, 13 e 14, na mesma região, das 18h às 22h.

A Vigilância Ambiental reforça a importância da população em receber os agentes em suas casas, sempre identificados com crachá e uniforme. Já sobre a nebulização veicular, a população recebe, através do carro de som que transita pelas ruas do bairro, instruções como deixar portas e janelas abertas para que a névoa (fumaça) entre e a ação seja eficaz. Outra orientação que os agentes passam aos moradores é para que protejam frutas e alimentos, comedouros e bebedouros de animais de estimação e gaiolas de pássaros.

Votuporanga registra quatro mortes por dengue em 2025

Desde o início deste ano, o município já registrou quatro mortes, o que faz aumentar o alerta para que cada um assuma sua responsabilidade e desempenhe o seu papel contra a doença. Dados divulgados pela Secretaria da Saúde de Votuporanga nesta quinta-feira (8), contabilizam 3.645 casos positivos e outros 1.727 estão em investigação.

O Boletim Epidemiológico pode ser consultado em tempo real no site da Prefeitura e também disponível no aplicativo “Conecta Votuporanga”.