A diretoria da Pantera Alvinegra segue reforçando o elenco para o Paulistão A2 de 2027 e confirmou o retorno de dois goleiros que já defenderam o clube. A apresentação oficial do grupo está marcada para 27 de novembro, na Arena Plínio Marin.

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou nesta terça-feira (17.nov) mais dois reforços para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 de 2027. Os goleiros Gabriel Félix, de 31 anos, e Pablo Caique, de 34, estão de volta à Pantera Alvinegra.

Velho conhecido da torcida, Gabriel Félix disputou 21 partidas pelo CAV na Série A2 de 2026. Na sequência da temporada, o goleiro também atuou por Serra Branca-PB, Tupy-GO e Itumbiara-GO, acumulando 29 jogos no ano.

Com passagens por clubes como Vasco, Goiás, Fortaleza e Campinense-PB, o arqueiro retorna ao clube trazendo experiência para a disputa do estadual.

Já Pablo Caique também reencontra o Votuporanguense após passagem pelo futebol goiano e pela Copa Paulista. O goleiro defendeu o Marília e participou da campanha de acesso do Rio Verde-GO à elite do Campeonato Goiano.

A dupla amplia a lista de reforços confirmados pela diretoria para a próxima temporada. Nas últimas semanas, o clube já havia anunciado a permanência do técnico Marcus Viola e as contratações do lateral-direito Danilo Guimarães, do zagueiro Luiz Gustavo, do meia-atacante Luan Oliveira, dos atacantes Fernandinho e Hugo Costa, além dos volantes Jonatas Paulista e Daniel Bonassa.

Após chegar às semifinais da Série A2 de 2026 e ficar próximo do acesso, o Votuporanguense trabalha para montar um elenco competitivo visando a luta pelo retorno à elite do futebol paulista.

A apresentação oficial do grupo está marcada para o dia 27 de novembro, na Arena Plínio Marin, quando também terá início a pré-temporada para 2027.