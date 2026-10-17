Votuporanga segue nas disputas finais dos Jogos Abertos 

Competições seguem até domingo com atletas da cidade em diferentes modalidades; cantor Hugo Henrique se apresenta em show de encerramento neste sábado na Concha Acústica.

A 88ª edição dos Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni” se aproxima do encerramento, e Votuporanga segue representada nas competições deste fim de semana, sábado (17.out) e domingo (18). Sede da competição pela primeira vez, o município mantém seus atletas em ação até os últimos dias de disputas, reforçando o compromisso com o esporte e a representatividade local.

Os atletas de Votuporanga estarão nas modalidades de badminton, basquete 3×3, bocha, capoeira, kickboxing e natação, mantendo a presença do município na reta final de uma das principais competições esportivas do Estado de São Paulo.

Mais informações sobre a programação, as modalidades, os locais e os horários das competições podem ser consultadas no site oficial dos Jogos Abertos do Interior, pelo endereço https://jogosabertos.votuporanga.sp.gov.br/

O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, destaca a importância da participação dos atletas e do envolvimento de todos os profissionais que contribuíram para a realização do evento: “Receber os Jogos Abertos pela primeira vez é motivo de muito orgulho para Votuporanga. Foram dias de dedicação, superação e integração por meio do esporte. Nossos atletas representaram a cidade com empenho, e cada delegação que passou por aqui ajudou a tornar essa experiência ainda mais especial. Convidamos a população a prestigiar as últimas disputas e participar desse encerramento”, ressalta.

A Prefeitura agradece a todos os atletas, treinadores, comissões técnicas, profissionais e equipes que contribuíram para a realização dos Jogos. A dedicação dos competidores, dentro e fora das arenas, fortalece o esporte, promove a integração entre os municípios e deixa um legado de orgulho para Votuporanga.

Show de encerramento

O cantor Hugo Henrique se apresenta neste sábado (17), a partir das 20h, na Concha Acústica. O show promete reunir o público em uma noite de música e alegria, celebrando esse momento marcante para Votuporanga e encerrando os 88º Jogos Abertos do Interior em grande estilo.