Comerciante é presa por vender roupas falsificadas durante fiscalização em Mesópolis 

A Polícia Civil apreendeu 122 peças com indícios de falsificação, entre camisas de clubes de futebol e shorts com marca esportiva; suspeita pagou fiança e responderá ao processo em liberdade.

Uma comerciante foi presa em flagrante nesta quarta-feira (14.out), em Mesópolis/SP, durante uma fiscalização da Polícia Civil que apurava denúncias sobre a comercialização de produtos esportivos falsificados.

Durante a ação, os policiais apreenderam 122 peças com indícios de reprodução não autorizada, sendo 107 camisas de clubes do futebol brasileiro e 15 shorts com a logomarca da Nike.

Segundo as informações divulgadas pela polícia, a operação foi desencadeada após denúncias de que o estabelecimento estaria comercializando produtos supostamente falsificados.

Questionada sobre a origem das mercadorias, a comerciante informou que não possuía notas fiscais dos produtos. Ela também declarou aos policiais que adquiria as peças na região do Brás, na capital paulista, para revendê-las em seu comércio.

Após a abordagem, a mulher foi encaminhada ao pronto-socorro municipal para realização de exame de corpo de delito e, posteriormente, apresentada na Delegacia de Polícia para os procedimentos de polícia judiciária.

A autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 1.650, quantia que foi paga pela investigada. Com isso, ela foi colocada em liberdade e responderá ao processo judicial fora da prisão.

A ocorrência foi registrada com base na Lei Geral do Esporte e na Lei de Propriedade Industrial. Todo o material apreendido será submetido à perícia técnica, que deverá confirmar a autenticidade ou não dos produtos recolhidos durante a fiscalização.

As investigações prosseguem para apurar a procedência das mercadorias e eventual responsabilização criminal relacionada à comercialização dos artigos.