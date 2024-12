Votuporanga registra 352 acidentes com escorpião em 2024 

Região norte registra o maior índice de ocorrências. No ano passado, município contabilizou 602 casos.

Votuporanga/SP já contabilizou 352 acidentes com escorpião em 2024, segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde, divulgados nesta quinta-feira (5.dez). No ano passado, município registrou 602 casos. Não foram registrados óbitos por escorpiões nos últimos dois anos.

Ainda segundo apurado pelo Diário, a região norte de Votuporanga concentra o maior índice de acidentes com escorpiões. Outro dado aponta para o fato de que os animais peçonhentos lideram o ranking de casos no município, seguido por abelhas, aranhas e serpentes.

Local e gravidade da picada

Um levantamento do Ministério da Saúde aponta que, dentre os principais locais de picada, o pé aparece em primeiro lugar (22,56%). Em seguida, estão dedos da mão (22,28%), mão (18,32%), dedos do pé (9,38%), perna (5,63%), tronco (5,38%), braço (4,57%), coxa (3,92%), cabeça (2,64%) e antebraço (2,47%). Em 2,85% dos casos, o local não foi registrado.

De acordo com o ministério, 89% das notificações de acidentes com escorpião registradas em 2023 foram classificadas como leves; 5,99%, como moderadas; e 0,77%, como graves, sendo que, em 4,16% dos casos, o nível de gravidade não foi informado.

Tempo de espera

Os números revelam que a taxa de letalidade por picada de escorpião aumenta à medida que o tempo decorrido desde o acidente se torna maior. Em pacientes que receberam atendimento entre uma e 12 horas após serem picados, a taxa se manteve abaixo de 10%. Já em grupos atendidos 24 horas ou mais após serem picados, o índice subiu para quase 40%.

Sintomas

Dentre os sinais e sintomas mais comuns entre vítimas de acidentes com escorpiões estão dor (85,69%), edema ou inchaço causado pelo acúmulo de líquidos (64,55%) e equimose ou sangramento no tecido subcutâneo (10,9%). Em 1,26% dos casos, foi identificada necrose ou morte celular.

Aumento do risco no calor

Com o aumento das temperaturas, o alerta é ainda maior diante de uma mudança de hábito desses animais que os deixa mais ativos. Nos períodos mais quentes do ano, há uma maior proliferação de baratas, principal alimento dos escorpiões.

Por isso, cuidados básicos com higiene, além da instalação de barreiras físicas em ralos e torneiras, é uma estratégia para evitar o aparecimento deles.

Cuidados

*Não jogue veneno: isso deixa o animal ainda mais estressado e, caso seja uma fêmea, estimula a reprodução por partenogênese, que dispensa a figura do macho na fertilização;

*Não tente matar com chinelo: o escorpião pode perfurar a sola e causar o acidente.

Prevenção

Para evitar ataques é recomendável sempre verificar o interior dos calçados antes de usá-los, balançar tolhas de banho antes de se enxugar, não deixar a roupa de cama encostar no chão, desencostar camas e sofás das paredes, evitar tapetes, vistoriar caixa de brinquedos das crianças, pois servem como esconderijos para os animais peçonhentos; deixar ralos internos e externos tampados com tela e se for borracha, colocar um peso em cima porque são leves e os escorpiões conseguem levantar. Além disso, é importante frisar que donos de terrenos devem mantê-los sempre limpos, assim como os quintais das casas.

Para mais informações fale com a Vigilância Ambiental por meio do telefone (17) 3406-3175 ou 0800-770-9786.

Curiosidades

O Instituto Butantan lista uma série de fatos curiosos sobre escorpiões:

*Escorpiões podem ficar fluorescentes porque carregam em sua cutícula substâncias que são chamadas de metabólitos secundários. Por isso, parecem fluorescentes sob a luz ultravioleta. Esse tipo de iluminação ajuda especialistas a fazerem o controle e a coleta dos escorpiões, que precisam ser feito à noite, já que é nesse período que eles saem para caçar.

*Escorpiões picam pela cauda e não pelas pinças, já que o veneno fica armazenado no interior do órgão conhecido popularmente como cauda. O nome correto dessa parte do corpo do escorpião é metassoma, que ajuda a dar equilíbrio ao animal, além de servir como forma de defesa. Já as pinças são usadas para segurar presas e no acasalamento.

*Escorpiões do gênero Ananteris têm a capacidade de se desprender da cauda para escapar de predadores. O fenômeno, observado também entre lagartos, é considerado uma automutilação. Quando o órgão é destacado do corpo, o intestino e o ânus param de funcionar corretamente e as fezes ficam acumuladas, causando intoxicação e, posteriormente, a morte do animal.

*Cerca de 5% das espécies de escorpiões têm capacidade de ter filhotes sozinhas, sem precisar de um parceiro. Esse tipo de reprodução é chamado partenogênese e nada mais é que o desenvolvimento de embriões sem necessidade de fecundação de espermatozoides.

