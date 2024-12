Votuporanga registra 13 mortes por dengue em 2024 

Ao todo, 11.113 casos foram confirmados e outros 581 seguem sob investigação.

O noroeste paulista registrou 100 mortes por dengue e mais de 86 mil casos positivos da doença neste ano. Em Votuporanga, município que lidera o triste ranking de morte pela doença na região, 13 óbitos foram confirmados e 11.113 casos contabilizados. Outros 581 casos seguem sob investigação.

O cenário volta a se complicar com o período de chuva e o alerta em relação à doença voltou a ser disparado, uma vez que o município não possui, por exemplo, a distribuição de imunizantes.

A vacina Qdenga, do laboratório japonês Takeda, teve seu registro aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em março de 2023. O processo permite a comercialização do produto no Brasil, desde que mantidas as condições aprovadas. Em dezembro, o Ministério da Saúde anunciou a incorporação do insumo no Sistema Único de Saúde (SUS).

De lá para cá, apesar do grave quadro enfrentado por Votuporanga, nenhuma dose da vacina foi disponibilizada pelo Governo Federal, ao contrário do que ocorreu por exemplo, com a vizinha São José do Rio Preto/SP, que mesmo diante dos números menores de casos foi beneficiada.

Além da dengue, Votuporanga tem 16 casos de chikungunya já confirmados e outros cinco estão em investigação.

Veja como identificar os sintomas da dengue:

Febre alta;

Dor atrás dos olhos;

Dor no corpo;

Manchas avermelhadas na pele;

Coceira;

Náuseas; e

Dores musculares e articulares

Veja as principais recomendações para eliminação de criadouros do Aedes aegypti:

Eliminar pratos de plantas ou utilizar um prato justo ao vaso, que não permita acúmulo de água;

Descartar pneus usados em postos de coleta da Prefeitura;

Retirar objetos que acumulem água de quintais, como potes e garrafas;

Verificar possíveis vazamentos em qualquer fonte de água;

Tampar ralos;

Manter o vaso sanitário sempre fechado;

Identificar sinais de umidade em calhas e lajes;

Verificar a presença de organismos vivos em águas de piscinas ou fontes ornamentais.

