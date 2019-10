Votuporanga recebe unidade operacional do SEST SENAT nesta terça

Estrutura tem capacidade para realizar 53 mil atendimentos ao ano; serviços são gratuitos para trabalhadores do transporte e seus dependentes

O SEST SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) inaugura na próxima terça-feira, 1º de outubro, às 10h, no município de Votuporanga, em São Paulo, a sua nova Unidade Operacional.

Com capacidade para realizar 53 mil atendimentos ao ano, a unidade oferece serviços de qualificação profissional e de saúde gratuitos para os trabalhadores do transporte e seus dependentes. A comunidade de Votuporanga e dos municípios vizinhos também podem usufruir dos serviços. Esta é a segunda unidade inaugurada no estado de São Paulo neste ano. No dia 24 de setembro, a inauguração aconteceu em Ourinhos.

A nova estrutura tem aproximadamente 1.900 m2 de área construída e conta com sala de treinamento em um simulador de direção de caminhão, carreta e ônibus, com capacidade para 15 alunos; três salas de aula, com capacidade para 24 alunos cada uma; e uma sala de treinamento de EaD, com capacidade para 18 alunos. Na área da saúde, a unidade conta com quatro clínicas odontológicas, uma de fisioterapia, uma de nutrição e uma de psicologia. Tudo isso para proporcionar mais qualidade de vida aos trabalhadores do transporte.

Para o presidente da CNT e dos Conselhos Nacionais do SEST e do SENAT, Vander Costa, levar uma nova unidade do SEST SENAT para Votuporanga é a indicação de que essa região é estratégica para o desenvolvimento da região Sudeste.

“O município possui um parque industrial diversificado, com grandes empresas nos ramos alimentício, mobiliário, madeira, vestuário e confecções. E o setor de transporte é um dos eixos estruturantes da economia local, com cerca de 300 transportadoras na cidade e nas imediações. Cabe destacar ainda que Votuporanga conta com um porto seco – pertencente à chinesa Cofco International – e está na rota para o escoamento de grãos que vem do Centro-Oeste em direção ao Porto de Santos.” Vander Costa avalia que o SEST SENAT será um importante indutor do desenvolvimento regional. “Estou certo de que contribuiremos para aprimorar os serviços de transporte da região e para melhorar da qualidade de vida dos trabalhadores e da comunidade.”

A unidade de Votuporanga leva o nome do empresário Kagio Miura, em virtude dos seus serviços prestados ao setor transportador. Diretor da empresa KM Transporte Serviços de Locação, com quase 50 anos de existência, Miura é diretor-presidente do Setcarp (Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de São José do Rio Preto e Região) e compõe o Conselho Regional de São Paulo do SEST SENAT.

Expansão

A inauguração da Unidade de Votuporanga integra o plano de expansão do SEST SENAT em todo o Brasil. Desde 2017, outras 16 unidades já foram inauguradas: Porto Ferreira (SP), Paragominas (PA), Duque de Caxias (RJ), Limeira (SP), Mossoró (RN), Picos (PI), Carazinho (RS), Teotônio Vilela (AL), Serra Talhada (PE), Lages (RS), Sobral (CE), Itumbiara (GO), Guarujá (SP), Maringá (SP), Vilhena (RO) e Ourinhos (SP).

Criado em 1993, o SEST SENAT já realizou mais de 135 milhões de atendimentos em todo o país. A instituição é referência em desenvolvimento profissional e na prestação de assistência à saúde dos trabalhadores do transporte e dos seus familiares. Os atendimentos são 100% gratuitos para profissionais do transporte contribuintes e seus dependentes.

SERVIÇO

O que: Inauguração do SEST SENAT Votuporanga (SP)

Quando: 1º de outubro, às 10h

Onde: Rua Copacabana, 4722 – Santa Felícia

