Secretário estadual classifica indicadores econômicos de Votuporanga como “impressionantes”

Durante encontro com empresários, Jorge Lima ressaltou avanços de 10% no emprego, 25% na abertura de empresas e 17,5% no PIB.

O crescimento econômico de Votuporanga foi um dos principais destaques da palestra do secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima, realizada na noite de quarta-feira (21.out), na Associação Industrial da Região de Votuporanga (AIRVO). Diante de empresários e lideranças, o representante do Governo do Estado apresentou indicadores que demonstram a evolução da economia votuporanguense nos últimos anos e classificou os resultados do município como “impressionantes”.

Durante a apresentação, que também abordou o panorama econômico de uma região formada por 96 municípios, Jorge Lima deu atenção especial ao desempenho de Votuporanga. Segundo os dados apresentados pelo secretário, nos últimos anos, o município registrou crescimento de 10% no emprego, 25% na abertura de empresas e 17,5% no Produto Interno Bruto (PIB).

Para Jorge Lima, os números demonstram a capacidade de desenvolvimento da cidade e precisam ser reconhecidos, independentemente de posicionamentos políticos: “É preciso olhar os números. Votuporanga evoluiu muito. Os indicadores daqui, nesses últimos três anos e dez meses, são impressionantes. Quanto mais uma cidade cresce, quem ganha é a população”, destacou o secretário estadual.

Lima também elogiou o trabalho desenvolvido pelo prefeito Jorge Seba e a atuação das lideranças locais. Segundo ele, o município apresenta condições favoráveis para continuar avançando, especialmente pela capacidade de articulação entre o poder público e a iniciativa privada.

O secretário ressaltou ainda a importância da participação dos empresários na construção das políticas de desenvolvimento econômico. Durante o encontro, apresentou diretrizes do planejamento estadual para as diferentes regiões de São Paulo e defendeu uma atuação conjunta para estimular investimentos, fortalecer os negócios e ampliar a geração de empregos.

Além da palestra, a passagem de Jorge Lima por Votuporanga abriu espaço para discussões sobre novos projetos para o município. O secretário confirmou que algumas propostas já vêm sendo tratadas com a Administração Municipal e destacou a qualidade das conversas mantidas com o prefeito e as lideranças empresariais.

“Temos vários projetos que já estamos conversando. Surgiram ideias fantásticas aqui. Acho que vocês estão muito bem com o prefeito e com o presidente da Câmara. Votuporanga tem tudo para dar certo”, afirmou.

Para o prefeito Jorge Seba, o reconhecimento dos indicadores econômicos de Votuporanga por parte do Governo do Estado reforça a posição que o município vem conquistando no cenário paulista e demonstra o potencial da cidade para atrair novos investimentos: “Ficamos muito satisfeitos porque o secretário sempre destaca os indicadores positivos de Votuporanga, que acabam se tornando referência também para outras cidades do Estado e do Brasil. Ele tem uma visão muito ampla de desenvolvimento e traz uma mensagem propositiva, de que precisamos valorizar aquilo que já conquistamos, mas também enxergar as oportunidades que ainda temos pela frente”, afirmou Seba.

O prefeito também destacou a defesa feita pelo secretário estadual do fortalecimento das micro, pequenas e médias empresas como caminho para ampliar a geração de riqueza e oportunidades. Segundo Seba, o empreendedorismo tem papel fundamental nesse processo, especialmente em um cenário marcado pela necessidade de qualificação profissional e pela escassez de mão de obra em determinados setores.

Outro ponto discutido durante o encontro foi a possibilidade de fortalecer a vocação econômica de Votuporanga por meio da estruturação de novos polos de desenvolvimento. A proposta é aproveitar a experiência do município, já reconhecido pelo setor moveleiro, para estimular outras atividades produtivas e ampliar a diversificação da economia local.

“Já temos uma relação muito próxima com o secretário Jorge Lima e muitas ideias em comum. Queremos ampliar esse trabalho e buscar a estruturação de um ou dois novos polos de desenvolvimento. O moveleiro já é uma referência nossa, mas temos condições de avançar em outros setores, aproveitando a força das pequenas e médias empresas e o potencial dos nossos empreendedores”, explicou o prefeito.

Seba acrescentou que pretende manter o diálogo com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico para transformar as propostas discutidas em novos projetos para Votuporanga.