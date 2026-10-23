Datafolha, 2º turno: Flávio Bolsonaro, 47%; Lula, 46% 

Em votos válidos, que exclui brancos, nulos e indecisos, Flávio Bolsonaro tem 50% e Lula, 50%. Pesquisa foi encomendada pela Globo e pela Folha de S.Paulo. Margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (22.out), a três dias do segundo turno, mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 47% das intenções de voto, e Lula tem 46%, em empate técnico. Brancos e nulos somam 5%, os indecisos são 2%.

Em votos válidos, que exclui brancos, nulos e indecisos, Flávio Bolsonaro tem 50% e Lula, 50%. O número de votos válidos é o que a Justiça Eleitoral usa para determinar os resultados das eleições.

Veja os números:

Flávio Bolsonaro (PL): 47% (eram 47% na pesquisa do dia 15 e 49% na pesquisa do dia 8)

Lula (PT): 46% (eram 45% nas duas pesquisas)

Em branco/nulo/nenhum: 5% (eram 6% no dia 15 e 5% no dia 8)

Indecisos: 2% (eram 2% no dia 15 e 1% no dia 8)

O levantamento foi encomendado pela Globo e pela Folha de S.Paulo. O Datafolha ouviu 2.154 pessoas de 16 anos ou mais, entre os dias 20 e 22 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro da pesquisa é BR-09709/2026.

O Datafolha mostra que 94% dos eleitores entrevistados estão totalmente decididos sobre o voto, e 6% ainda podem mudar.

Alguns destaques da pesquisa:

Considerando os eleitores que moram perto do local em que votam, Flávio Bolsonaro tem 48%, e Lula, 45%.

Entre os eleitores que moram longe do local em que votam, Lula supera Flávio Bolsonaro por 51% a 43%.

Lula tem vantagem entre eleitores com escolaridade fundamental (53% a 40%), no segmento com renda de até 2 salários (54% a 39%), entre católicos (55% a 39%), no Nordeste (65% a 30%) e entre os autodeclarados pretos (57% a 37%).

Em todos os demais segmentos, há empate dentro da margem de erro ou Flávio Bolsonaro lidera.

As maiores vantagens de Flávio Bolsonaro são registradas entre evangélicos (69% a 26%) e na região Sul (58% a 33%).

Entre quem declara voto em Lula, 81% apontam que ele é o melhor candidato e 13% votam para derrotar Flávio Bolsonaro.

Na parcela que opta pelo candidato do PL, 65% o consideram o melhor nome e 23% o escolhem para derrotar o atual presidente.

53% consideram que Flávio Bolsonaro tem mais chances de vencer, e 39% consideram Lula favorito.

A aprovação ao governo oscilou de 48% para 49% e agora está acima numericamente da desaprovação, que variou de 50% para 48%. Isso não acontecia desde julho.

A avaliação negativa oscilou de 41% para 39%; a avaliação positiva passou de 35% para 36%; e 24% consideram o governo regular (eram 23% na pesquisa anterior).

Rejeição

O Datafolha mostra também que Flávio Bolsonaro tem uma rejeição de 46% (eram 44% na pesquisa anterior), enquanto a rejeição de Lula é de 45% (eram 46%).

Segundo a pesquisa, 3% dos eleitores dizem rejeitar ambos, e 6% não rejeitam nenhum dos dois.

Expectativa de vitória

Para 53% dos eleitores, Flávio Bolsonaro tem mais chances de vencer (eram 54% na pesquisa anterior), e 39% consideram Lula favorito (eram 37%).

Motivação do voto

81% dos eleitores de Lula dizem que votam nele por considerá-lo o melhor candidato, e 13% dizem que é para derrotar Flávio Bolsonaro.

No caso de Flávio Bolsonaro, 65% dos eleitores consideram o senador a melhor opção, e 23% votam nele para derrotar Lula.

Aprovação do governo Lula

Aprovam: 49% (eram 48%)

Desaprovam: 48% (eram 50% na pesquisa anterior)

Não sabe: 2% (eram 3%)

Avaliação do governo Lula