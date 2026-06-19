Votuporanga ganha destaque nacional em minidocumentário sobre Pré-Natal do Parceiro

Município foi escolhido para representar estratégia desenvolvida na rede pública de saúde; gravações foram realizadas no Consultório Municipal “Dr. Joel Pereira dos Santos”, no bairro Colinas.

Votuporanga foi escolhida para integrar o minidocumentário “PAAAI: A Transformadora Estratégia Pré-Natal do Parceiro”, produção lançada pelo Papo de Homem, com apoio do Ministério da Saúde, do SUS e do Governo Federal. O Consultório Municipal “Dr. Joel Pereira dos Santos”, no bairro Colinas, foi um dos cenários escolhidos para as gravações, que contaram com a participação da médica da família Dra. Eliane Fernandes Rodrigues.

A participação do município na produção reforça o reconhecimento do trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal da Saúde, que incentiva a participação do parceiro durante a gestação e promove o cuidado compartilhado com a gestante, o bebê e toda a família.

Ao apresentar experiências desenvolvidas em diferentes regiões do país, o documentário evidencia os benefícios da participação masculina no pré-natal para a gestante, o bebê e toda a família. A escolha do município para integrar a produção reconhece uma política pública que incentiva uma paternidade mais presente e amplia o acesso dos homens aos serviços de Atenção Primária à Saúde.

O município oferece o Pré-Natal do Parceiro desde 2017 a todos os parceiros ou cônjuges das gestantes que iniciam o acompanhamento pré-natal nas unidades de saúde.

Instituída pelo Ministério da Saúde, a iniciativa busca incentivar a participação do homem desde o início da gestação, aproximando-o dos serviços de saúde, promovendo ações de prevenção, atualização vacinal, realização de exames e fortalecendo o cuidado compartilhado durante toda a gravidez. Além de contribuir para a saúde da gestante e do bebê, representa uma importante porta de entrada para o cuidado integral da saúde masculina.

Documentário disponível gratuitamente

O minidocumentário integra as ações do Festival Masculinidades, realizado no Rio de Janeiro durante o MenCare Changemaker Summit Rio 2026, encontro que reúne especialistas, organizações e representantes da sociedade civil para discutir temas relacionados às masculinidades, paternidade, cuidado e promoção da saúde dos homens.

A produção está disponível gratuitamente no canal do Papo de Homem no YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=rs2ZjSQNWqQ) e apresenta experiências que vêm contribuindo para fortalecer a participação dos parceiros durante a gestação e os primeiros cuidados com a criança.

Para a secretária da Saúde, Ivonete Félix, o destaque nacional reforça o compromisso de Votuporanga com políticas públicas que colocam a família no centro do cuidado: “Ver Votuporanga representando uma iniciativa de alcance nacional é motivo de muito orgulho para toda a nossa equipe. Esse reconhecimento valoriza um trabalho construído diariamente pelos profissionais da rede municipal e reforça a importância de políticas públicas que incentivam uma paternidade mais presente, participativa e responsável”, destaca.

Ressalta ainda que o Pré-Natal do Parceiro vai muito além do acompanhamento da gestação: “Ele aproxima o homem dos serviços de saúde, fortalece o cuidado compartilhado, cria vínculos familiares mais saudáveis e amplia a participação do parceiro desde os primeiros momentos da vida da criança. Quando conseguimos envolver toda a família nesse processo, estamos contribuindo para romper ciclos de ausência, indiferença e distanciamento que, por muito tempo, fizeram parte da nossa cultura”, explica.

“Cuidar da família desde a gestação é investir na formação das próximas gerações. É uma política pública que fortalece os vínculos familiares, amplia o acesso dos homens aos serviços de saúde e ajuda a construir um futuro melhor para as crianças, seus pais e toda a família”, finaliza.