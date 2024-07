Votuporanga entra em estado de atenção pela baixa umidade do ar 

Segundo a Defesa Civil, municípios do noroeste paulista registram uma média de 20% a 30% da umidade relativa do ar, que pode chegar ao estado de perigo.

Votuporanga e outras cidades do interior do Estado de São Paulo, entraram em estado de atenção para a baixa umidade relativa do ar, segundo informou a Defesa Civil. Sem registrar uma chuva importante há mais de 90 dias a região vem sofrendo os efeitos do calor e da baixa umidade.

De acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), todo o Estado de São Paulo está em alerta Amarelo, que significa um grau de severidade de ‘perigo potencial’: quanto mais baixa a porcentagem do índice, maior é o ar seco para respirar.

Segundo o Climatempo, a umidade relativa do ar em Votuporanga, no período da manhã chegou a 28%, que é considerado estado de atenção: de 21% a 30%. Abaixo disso, a cidade passa para o alerta Laranja, o estado de perigo. Mais baixo ainda, inferior a 12%, o município chega ao alerta Vermelho, onde decreta-se estado de emergência.

No entanto, para a próxima semana a tendência é que o quadro piore, tendo em vista que, para a quarta-feira (31) o município registre mínima de 17%, podendo oscilar até 55%.

Vale ressaltar que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a faixa de umidade ideal para o organismo humano situa-se entre 40% e 70%. Quando essa taxa cai para 30%, já se configura uma situação de alerta, com prejuízos evidentes para a saúde.

Orientações: