Vôlei de Votuporanga fecha fase de grupos com 100% de aproveitamento 

O esquadrão votuporanguense segue na busca pelo bicampeonato. A 66ª edição dos Jogos Regionais ocorre em Araçatuba.

A equipe de Vôlei masculino de Votuporanga segue em sua busca implacável pelo bicampeonato dos Jogos Regionais, competição que está em sua 66ª edição, e neste ano é realizada em Araçatuba/SP.

Desde o início da competição foram três vitórias em sets diretos para o esquadrão votuporanguense, todos por 2 a 0 sobre as equipes de Guararapes, Mirassol e Pereira Barreto, nesta terça-feira (23.jul), decidindo a primeira colocação do Grupo A, com parciais de 25/16 e 25/18.

Esse último duelo foi disputado no Ginásio de Esportes Plácido Rocha, palco em que atuava o extinto Vôlei Futuro, à época, estrelado por grandes nomes da modalidade, como: Lucão, Ricardinho e Leandro Vissoto, entre outros campeões olímpicos representando o Brasil.

A equipe de Votuporanga vai agora para a fase final da competição, onde espera o adversário das quartas de final em sorteio a ser realizado ao término da rodada.

O técnico Marcinho Fukuiama está bastante confiante: “Esperamos entregar tudo na partida desta quarta-feira, o que já coloca a equipe na busca por medalhas, sendo este o primeiro objetivo na competição, e à partir daí, todo jogo vale medalha. Como atual campeão da competição, sabemos que temos todas as condições de buscar uma medalha para a cidade e quem sabe o tão sonhado bicampeonato.”

As disputas por medalhas acontecerão na sexta-feira.