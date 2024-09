Votuporanga é a 12ª cidade mais eficiente do Brasil em Gestão Pública 

Colocação significa que a Prefeitura entrega serviços básicos nas áreas de saúde, educação e saneamento com menor volume de recursos financeiros, portanto, sendo mais eficiente.

Novamente, Votuporanga figura no topo de estudos que analisam a gestão pública municipal. Nesta semana, o jornal Folha de S. Paulo divulgou a edição 2024 do Ranking de Eficiência dos Municípios, que leva em conta as ações públicas das prefeituras nas áreas de saúde, saneamento básico, educação e finanças. Votuporanga ficou em 12º lugar do Brasil, o que significa que a Prefeitura entrega os serviços básicos com menor volume de recursos financeiros, portando, sendo mais eficiente.

Entre os serviços avaliados, na Educação, foram considerados os percentuais de crianças de 4 e 5 anos matriculadas em escolas e de 0 a 3 anos que frequentam as creches. Na Saúde, o Ranking levou em conta a cobertura de equipes de Atenção Básica e o número de médicos por habitante no Município. Em Saneamento, foram pontuados o percentual de domicílios incluídos na rede de fornecimento de água, esgoto e também o sistema de coleta de lixo. E, por fim, na área financeira, o estudo coletou, junto ao Tesouro Nacional, a receita per capita do município, utilizada como denominador para cobertura das políticas públicas das áreas analisadas.

Administração Efetiva

No início deste ano, o Município já havia sido certificado pelo Tribunal de Contas do Estado, como um dos 52 melhores do território paulista pelo Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M). Naquela ocasião, Votuporanga ficou entre os 8% dos municípios que obtiveram a melhor classificação.

Na época, o TCE analisava a eficiência das políticas públicas em sete setores da administração como Saúde, Educação, Planejamento, Gestão Fiscal, Proteção das Cidades (Defesa Civil), Meio Ambiente e Governança da Tecnologia da Informação.

Competitividade

No final de agosto Votuporanga também foi destaque Ranking de Competitividade dos Municípios 2024, ficando em 17º lugar entre os municípios brasileiros analisados e em 9º melhor do Estado de São Paulo.

O estudo ainda manteve Votuporanga como a primeira cidade do país em Acesso à Educação, já que esta posição havia sido conquistada na edição passada. Além deste resultado, o município também ficou em 11º no Acesso à Saúde, 15º em Funcionamento da Máquina Pública, 30º em Sustentabilidade Fiscal, 33º em Qualidade da Saúde, 45º em Saneamento e 58º em Qualidade da Educação.

