Votuporanga decreta situação de emergência em saúde devido à dengue

Medida foi tomada em decorrência da proliferação do mosquito transmissor dos vírus da Dengue, Chikungunya e Zika. Município liderou o ranking de mortes pela doença em 2024.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, publicou na manhã desta quinta-feira (9.jan), em Diário Oficial, o Decreto Nº 18.168 que declara situação de emergência em saúde pública no Município, decorrente da proliferação do mosquito transmissor dos vírus da Dengue, Chikungunya e Zika.

A medida foi tomada considerando o elevado número de casos de dengue acima do esperado em Votuporanga, conforme indicadores estatísticos da Secretaria Municipal da Saúde, informados pelo Boletim Epidemiológico e a necessidade de intensificação das ações de combate à dengue.

Considerou também a necessidade de estabelecer uma situação jurídica especial que permita o atendimento às necessidades temporárias de excepcional interesse público, em resposta à situação de emergência.

“A Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga monitora diariamente o número de casos notificados, a positividade dos exames e as complicações (hospitalizações e óbitos), temos observado um aumento significativo no número de casos suspeitos no início de 2025, além do alto número que registramos em 2024. Este decreto é importante para que possamos ampliar nossas medidas para conter o avanço da dengue para que possamos evitar que mais pessoas percam suas vidas por uma doença que pode ser evitada”, aponta a secretária da Saúde, Ivonete Félix.

O decreto considera também o aumento dos índices pluviométricos, associado à elevação das temperaturas, fatores que intensificam a formação de criadouros do Aedes aegypti, e o Índice de Breteau de 1,3 registrado no município de Votuporanga, significativamente superior ao valor ideal menor que 1. Ainda pondera o consequente aumento da demanda por exames laboratoriais, consultas médicas, produtos e serviços de saúde e o expressivo aumento do número de consultas nas Unidades de Pronto Atendimento e demais unidades da rede, entre outras questões que podem ser consultadas no documento.

Ações de enfrentamento

Vale ressaltar que o trabalho de prevenção e controle de Arboviroses é realizado diariamente de forma ininterrupta. Os agentes de saúde (ACE e ACS) realizam visita casa a casa, orientando os moradores e eliminando focos e criadouros. Os casos suspeitos de dengue, notificados, são trabalhados com visita dos agentes para eliminação de focos e criadouros no raio de 150 metros e, em casos positivos (com exame positivo), são pulverizados com inseticida para eliminação dos vetores adultos (Aedes aegypti).

Pontos estratégicos como borracharias, ferro-velho e indústrias são trabalhados a cada 15 dias e recebem pulverização a cada 60 dias. Imóveis especiais como escolas e unidades de saúde são vistoriados todo mês.

Também é realizada a entrega de repelentes para todo paciente que é notificado com suspeita de dengue. Além da entrega do repelente os profissionais também fazem o monitoramento com o paciente durante os estágios da doença.

Em locais com maior adensamento de casos, também é realizada nebulização veicular noturna e, aos sábados, mutirões. Para os próximos meses o município receberá a segunda edição da campanha “Votu + Limpa”.

Nos próximos dias, serão anunciadas novas medidas que complementação as ações já promovidas no município.

Dados da Dengue em Votuporanga

Dengue 2024

Positivos: 11.547

Em investigação: 608

Óbitos: 14

Dengue 2025

Positivos: 3

Em investigação: 96

Óbitos: 0

