Votuporanga confirma 12ª morte por dengue em 2024 

A secretaria municipal da Saúde de Votuporanga/SP confirmou, nesta quinta-feira (31.out), mais uma morte por dengue. Com isso, a cidade já soma o total de 12 óbitos em 2024. A vítima mais recente é uma mulher de 62 anos, que faleceu no dia 24 de maio, mas só teve a causa confirmada agora após análises laboratoriais. A vítima morava na região central do município e era portadora de outras comorbidades.

De acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, outras três mortes suspeitas de dengue seguem sob investigação.

Sem vacina disponibilizada, a dengue é um grave problema que tem assolado Votuporanga no último ano, inclusive alçando o município a liderança do ranking de mortes no noroeste paulista. O cenário volta a se complicar com o início do período de chuva e o alerta em relação à doença voltou a ser disparado, principalmente após o relato de que pessoas sem outras doenças de base estão sendo internadas com complicações provocadas pela dengue.

Ainda segundo o apurado pelo Diário, Votuporanga se aproxima da marca de 11 mil casos da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti só neste ano, uma vez que, 10.917 votuporanguenses já contraíram a doença e outros 246 casos seguem em investigação. Além de disso, 16 casos de chikungunya já foram confirmados e outros seis estão em investigação.

Veja como identificar os sintomas da dengue: Febre alta;

Dor atrás dos olhos;

Dor no corpo;

Manchas avermelhadas na pele;

Coceira;

Náuseas; e

Dores musculares e articulares.

Veja as principais recomendações para eliminação de criadouros do Aedes aegypti:

Eliminar pratos de plantas ou utilizar um prato justo ao vaso, que não permita acúmulo de água;

Descartar pneus usados em postos de coleta da Prefeitura;

Retirar objetos que acumulem água de quintais, como potes e garrafas;

Verificar possíveis vazamentos em qualquer fonte de água;

Tampar ralos;

Manter o vaso sanitário sempre fechado;

Identificar sinais de umidade em calhas e lajes;

Verificar a presença de organismos vivos em águas de piscinas ou fontes ornamentais.

