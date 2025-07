Voto de Congratulação: Câmara homenageia diretores clínicos da Santa Casa por reeleição 

Os médicos Dr. Chaudes Ferreira da Silva Júnior e Dr. Atilio Pozzobon Neto foram reeleitos respectivamente para os cargos de diretor clínico e vice-diretor clínico da Santa Casa de Votuporanga, para mais um mandato de dois anos.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP entregou, durante a 25ª sessão ordinária desta segunda-feira (28.jul) um Voto de Congratulação aos médicos Dr. Chaudes Ferreira da Silva Júnior e Dr. Atilio Pozzobon Neto, reeleitos respectivamente para os cargos de diretor clínico e vice-diretor clínico da Santa Casa de Votuporanga, para mais um mandato de dois anos. A homenagem foi proposta pelo presidente do Poder Legislativo, Daniel David (MDB).

Em seu discurso, Daniel David ressaltou que a honraria vai além do cargo formal ocupado pelos profissionais: “Não é homenagem por ser diretor. Ser diretor no papel é fácil. O que realmente importa é como se desempenha essa função dentro da Santa Casa, dentro do Complexo. Não é fácil. Estamos falando de um trabalho contínuo, que envolve compreensão, caridade, entrega, amor, comprometimento e dedicação, entre outras qualidades. Eles foram reeleitos porque demonstram isso no dia a dia, em um Hospital que salva vidas 24 horas por dia, que não fecha, que não para”, afirmou o presidente.

Durante a solenidade, os homenageados também fizeram uso da palavra para agradecer o reconhecimento da Câmara.

O vice-diretor clínico, Dr. Atílio Pozzobon Neto, utilizou a tribuna, com a habilidade de quem já integrou à política em sua trajetória, e agradeceu o gesto da Casa: “Eu queria só agradecer pela insígnia. Estamos sempre à disposição. A Santa Casa vai bem, temos muitos planos e pensamos sempre no futuro. O passado serve como base, mas é olhando para frente que vamos melhorar para as pessoas e fazer com que Votuporanga progrida como todos nós almejamos”, destacou o ex-prefeito.

Já o diretor clínico Dr. Chaudes Ferreira da Silva Júnior também fez um pronunciamento, valorizando o papel da Santa Casa e a importância do reconhecimento institucional: “Receber esta homenagem nesta Casa, que representa o coração da nossa cidade, é algo que me emociona profundamente. Não apenas por ser uma distinção pessoal, mas porque simboliza a confiança da nossa comunidade no trabalho que desenvolvemos com tanto empenho na Santa Casa. Ser reconduzido ao cargo de diretor clínico e, logo em seguida, agraciado com esta distinção, me faz ter ainda mais certeza de que a dedicação, o diálogo e o compromisso com a saúde pública valem a pena.”