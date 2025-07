Com desfalques, Abel avalia mudança para enfrentar Corinthians 

Verdão enfrenta o arquirrival nesta quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Abel Ferreira comandou treino do Palmeiras na manhã desta terça-feira, na Academia de Futebol. O técnico avalia como montar o ataque para a partida desta quarta, contra o Corinthians, pela Copa do Brasil.

Isto porque Felipe Anderson segue em recuperação de uma inflamação no quadril. Ele já foi desfalque contra o Grêmio, e nesta manhã ficou novamente aos cuidados do Núcleo de Saúde e Performance.

No último jogo do Brasileirão, o Palmeiras teve Luighi como titular no setor, e o garoto foi discreto.

O reforço Ramón Sosa pode ser escalado pela primeira vez como titular, mas Abel trata sua entrada no time com cautela por motivos físicos, pois o camisa 19 estava de férias. Allan é outra opção.

Paulinho, em recuperação de cirurgia na perna direita, Murilo, tratando lesão na coxa esquerda, e Bruno Rodrigues, em transição entre a parte física e técnica, completam a lista de ausências no Verdão.

A possível escalação do Palmeiras tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Sosa (Allan), Facundo Torres e Vitor Roque.

O Dérbi está marcado para as 21h30, desta quarta-feira, na Neo Química Arena. A partida é válida pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A volta será semana que vem, no Allianz Parque.

*Com informações do ge