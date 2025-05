Vôlei masculino sub-14 estreia com vitória 

O duelo vencido contra a tradicionalíssima equipe de José Bonifácio, por 2 sets à 1, na casa do adversário, colocou a equipe votuporanguense na liderança da competição.

Em sua primeira participação em competições oficiais, no último sábado (10.mai), a equipe de Voleibol masculino sub-14 da Prefeitura de Votuporanga/SP, dirigida pelo técnico Marcinho Fukuiama, conquistou uma excelente vitória sobre a tradicionalíssima equipe de José Bonifácio, por 2 sets à 1, com parciais de 25/19, 20/25 e 15/09 em duelo de 1h30min de muito empenho e suor.

O resultado colocou a equipe votuporanguense na liderança da competição promovida pela LDR (Liga Desportiva Regional) sediada em São José do Rio Preto/SP.

Na mesma data e também no Ginásio Municipal de José Bonifácio/SP, a equipe sub-16 perdeu a partida de estreia em sets diretos para a equipe local, com parciais de 21/25 e 26/28 em 1h de confronto para lá de movimentado.

As equipes de voleibol masculino de Votuporanga contam com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, através do secretário Marcello Stringari e sua equipe, além das empresas Supermercados Porecatu, Noroaço, À Joia e Facchini.