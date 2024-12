Vôlei Masculino de Votuporanga voltará a ter equipes de base  

Seletivas estão sendo realizadas para montar os elencos das categorias Mirim (até 14 anos) e Infantil (até 17 anos).

Após um longo período fora das grandes competições regionais e estaduais, Votuporanga terá equipes formadas para as categorias Mirim (até 14 anos) e Infantil (até 17 anos), que disputarão a Liga Regional da LDR (Liga Desportiva Regional), sediada na cidade de São José do Rio Preto/SP, Copa São Paulo de Voleibol sub-16 e outros torneios e eventos ao longo da próxima temporada.

Para formar as equipes foi realizada a primeira seletiva sub-14, para atletas nascidos nos anos de 2011, 2012 e 2013, onde estiveram mais de 20 garotos, que comporão a equipe Mirim – cujos treinamentos intensivos iniciarão na primeira semana de fevereiro de 2025, já com o início das participações em torneios oficiais, a partir do mês de março.

O técnico Marcinho Fukuiama afirmou estar muito emocionado e empolgado com a retomada com as categorias de base, já que realizou esse trabalho nas décadas de 80 e 90, com muito sucesso e sempre lembrado por todos aqueles que passaram pelas vencedoras equipes do Votuporanga Clube.

“Queremos resgatar a fama de ter sempre uma das melhores equipes de voleibol da região e do Estado de São Paulo, muito respeitada e repleta de grandes conquistas e com muitos atletas que se tornaram profissionais”, afirmou o treinador.

No próximo dia 11 de dezembro, quarta feira, acontecerá a seletiva infantil, para meninos nascidos nos anos de 2008, 2009 e 2010, que desejam participar da seleção municipal.

O professor Marcinho Fukuiama enaltece a iniciativa da formação das equipes das categorias de base, com o total apoio do secretário de Esportes da Prefeitura, Marcello Stringari e sua equipe, “que vem dando total apoio, incentivo e respaldo para que Votuporanga volte a se destacar no cenário voleibolístico regional e estadual”, concluiu o técnico.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3