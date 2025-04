Vôlei masculino de Votuporanga volta às grandes competições

Após muitos anos sem participar dos principais torneios da região e do estado nas categorias de base, a seleção municipal estreará nos Jogos da Juventude do Estado de São Paulo, uma das maiores competições esportivas, disputado na categoria SUB 18.

A estreia será na terça feira dia 22 de maio no Ginásio Municipal de Esportes Beira Rio, na cidade de Fernandópolis, em rodada dupla juntamente com a equipe Votuporanguense de Futsal no confronto Votuporanga X Fernandópolis, grande clássico regional em busca de uma vaga na próxima rodada da competição.

A equipe dirigida pelo técnico Marcinho Fukuiama, realiza atualmente treinamentos intensos e, apesar de estar voltando as grandes competições, tem a ambição de alcançar a final estadual, já nesta primeira participação, já que apenas a equipe campeã da região de São José do Rio Preto obtém a vaga para a final estadual em cada modalidade disputada.

O time local é fruto de um amplo projeto de desenvolvimento esportivo, promovido pela secretaria de esportes da Prefeitura Municipal de Votuporanga, por meio do secretário Marcelo Stringari e sua equipe, e que vem movimentando mais de cem atletas masculinos e femininos das categorias de base, entre 12 e 21 anos, projeto este, que conta também com o professor Matheus Henrique que dirige às equipes femininas da cidade.

As equipes de vôlei masculina de Votuporanga contam com o apoio das empresas Noroaço, Supermercados Porecatu, À Joia e Facchini.