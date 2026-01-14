Vitor Roque evolui e deve ser relacionado para encarar o Santos 

Atacante teve uma entorse no tornozelo que o tirou da estreia do Paulistão, mas treinou normalmente nesta terça-feira e deve ficar à disposição de Abel Ferreira.

O Palmeiras deve ter o reforço de Vitor Roque para o clássico contra o Santos, nesta quarta-feira, às 19h30, na Arena Barueri. Na manhã desta terça, o atacante treinou normalmente mais uma vez após ficar fora da estreia do Paulistão por conta de uma entorse no tornozelo.

Desta maneira, é bem provável que ele comece jogando ao lado de Flaco López, que também foi baixa contra a Portuguesa por conta de uma gripe.

Nesta terça-feira, Abel comandou atividades táticas com os jogadores à disposição. Lucas Evangelista e Figueiredo seguem em transição, com trabalhos individualizados. Paulinho, Felipe Anderson, Jefté e Facundo Torres trataram suas lesões internamente.

Desta maneira, um provável Palmeiras para encarar o Santos tem: Carlos Miguel (Weverton), Khellven, Fuchs (Murilo), Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Marlon Freitas e Andreas Pereira; Veiga, Flaco López e Vitor Roque (Bruno Rodrigues).

O Verdão deve fazer ativações na Academia de Futebol na manhã de quarta-feira antes do clássico. É um hábito do treinador trabalhar com o elenco em dias de jogos realizados à noite.

O Palmeiras busca a segunda vitória no Campeonato Paulista após bater a Portuguesa na estreia, no último sábado.

*Com informações do ge