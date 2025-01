Vítima de acidente de moto, idoso morre no Hospital de Base 

Marino Tomaz de Aquino, de 62 anos, deu entrada no Hospital de Base no dia 30 de dezembro, após se envolver em um acidente com outro veículo.

Um idoso de 62 anos morreu na madrugada desta quarta-feira (22.jan), no Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP, após sofrer um acidente de moto no dia 30 de dezembro de 2024. O caso foi registrado na Central de Flagrantes como morte suspeita.

Segundo o boletim de ocorrência, Marino Tomaz de Aquino foi internado no Hospital de Base após uma colisão entre sua moto e um carro. Não há informações detalhadas sobre o acidente.

No dia do ocorrido, Marino foi encaminhado ao Hospital de Base, tratado e liberado. Posteriormente, voltou a ser hospitalizado no dia 6 de janeiro, permanecendo sob cuidados médicos durante 17 dias, porém não resistiu.

A hipótese diagnóstica dada pela equipe médica à polícia foi politraumatismo em decorrência do acidente automobilístico. No entanto, em consultas ao sistema policial, foi verificado que não havia registro de boletim de ocorrência referente ao acidente.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exame necroscópico.

O caso foi encaminhado ao 5º Distrito Policial de São José do Rio Preto.

*Com informações do Diário da Região

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3