Desejado pelo Porto, Moreira aproveita chances e volta a ser opção para laterais do São Paulo 

Lateral-direito atuou pelo lado esquerdo no amistoso com o Cruzeiro e na estreia do Campeonato Paulista, contra o Botafogo-SP.

A pré-temporada nos Estados Unidos serviu para jogadores do São Paulo serem observados pelo técnico Luis Zubeldía antes do início das competições oficiais. O lateral-direito Moreira aproveitou a oportunidade que teve para mostrar ao treinador que pode ser útil pelos dois lados do campo como opção aos problemas do elenco.

Atualmente, o São Paulo tem dois laterais-direitos (Igor Vinícius e Moreira) e dois laterais-esquerdos (Patryck e Enzo Díaz). No entendimento da comissão técnica, seria importante que Wendell, que já tem um pré-contrato assinado para chegar ao meio do ano, reforçasse o elenco de imediato para ser mais uma opção para a esquerda, e que outra peça para a direita fosse contratada.

Enquanto não tem outro reforço, o São Paulo viu o garoto Moreira, de 20 anos, ressurgir como uma opção confiável para as duas laterais. Lateral-direito de origem, o jogador revelado em Cotia também atuava pela esquerda nas categorias de base. E foi assim que ele se destacou nos dois primeiros jogos desta temporada.

Moreira foi titular do São Paulo no empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, no primeiro amistoso da FC Series, em Orlando, nos Estados Unidos, pelo lado esquerdo. Depois, viajou ao Brasil para começar jogando novamente na estreia do Tricolor no Campeonato Paulista, contra o Botafogo-SP, na última segunda-feira, também pela esquerda.

As boas atuações de Moreira agradaram à comissão técnica tricolor, que havia dado poucas oportunidades ao jogador na temporada passada, quando ele também sofreu com lesões. Mesmo recuperado, porém, na reta final de 2024 o garoto teve poucas chances de estar em campo.

Ao todo, no ano passado, Moreira jogou apenas 13 partidas. Depois de estar em campo por 60 minutos no clássico contra o Palmeiras, em agosto, atuou apenas 12 minutos contra o Juventude, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, e oito contra o Botafogo, na última rodada.

Agora, em 2025, Moreira espera ter mais chances, principalmente depois do interesse do Porto, de Portugal, em contratá-lo. Enquanto o São Paulo mostra carências nas duas laterais, o garoto tenta se tornar uma solução caseira para os problemas tricolores pelos lados do campo.

Moreira tem contrato com o São Paulo até junho de 2027.

