Homem é preso por adulterar placa de motocicleta para escapar de radares em Votuporanga 

Durante abordagem policial, condutor confessou ter modificado a identificação da placa com fita isolante para evitar multas; veículo apresentava sinais de adulteração.

Um homem foi preso em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo automotor durante uma abordagem policial realizada em Votuporanga/SP, nesta terça-feira (13.out).

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento quando percebeu uma motocicleta em atitude suspeita. Durante a vistoria, os policiais constataram que a placa do veículo havia sido alterada com o uso de fita isolante, modificando sua identificação.

Segundo a ocorrência, a motocicleta era uma Honda/Titan, porém a numeração exibida na placa correspondia a uma Yamaha/Neo. Questionado pelos PMs, o condutor admitiu ter realizado a adulteração para evitar o registro de infrações por radares de fiscalização eletrônica.

Em outra verificação realizada durante a ocorrência, os policiais identificaram ainda irregularidades relacionadas à identificação do veículo. Com apoio do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), foi constatado que a motocicleta era proveniente de leilão e apresentava o chassi com a identificação suprimida, embora a numeração do motor estivesse preservada.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão por suspeita de violação do artigo 311 do Código Penal, que trata da adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ele foi conduzido à Central de Flagrantes, onde teve a prisão ratificada pela autoridade policial.

A motocicleta foi apreendida e o suspeito permaneceu à disposição da Justiça.