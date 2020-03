VIKSTAR – Meidão quer explicações sobre medidas protetivas dos funcionários da empresa

O presidente da Câmara Municipal de Votuporanga – vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso encaminhou um ofício solicitando informações da empresa de call center Vikstar, de quais as medidas protetivas ela tomou para o seu quadro de funcionários em razão da pandemia do coronavírus.

De acordo com o parlamentar, considerando a pandemia do COVID-19 – Coronavírus que o mundo vem enfrentando, e os números crescentes de casos que estão sendo confirmados em nosso País, medidas de prevenção estão sendo tomadas por diversos órgãos, entidades, empresas que possuem grande fluxo de pessoas, evitando-se a aglomeração.

“Diante da preocupação com o avanço do referido vírus, gostaríamos de saber quais são as medidas que estão sendo adotadas pela Vickstar, visto que, há centenas de empregados, sendo algum deles de cidades vizinhas, para evitar a contaminação dos mesmos e a disseminação do Coronavírus?”