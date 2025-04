Vereadores sugerem protesto por reabertura do Ecotudo Sul: “Está de brincadeira com a cara da população?” 

Os vereadores Wartão (União Brasil) e Emerson Pereira (PSD) subiram o tom para tratar sobre o local que está fechado há mais de 70 dias.

O Ecotudo Sul, criado pela Saev Ambiental, autarquia da Prefeitura de Votuporanga/SP, pioneiro na coleta de resíduos domiciliares e exemplo nacional de cuidado com o meio ambiente na última década, ultrapassou nesta segunda-feira (14.abr) a marca de 70 dias com as portas fechadas. Atualmente o local recebe apenas em horários determinados os carregamentos de pneus descartados, inclusive, por municípios vizinhos.

O fechamento da unidade ocorreu no domingo, dia 2 de fevereiro, segundo o superintendente da Saev Ambiental, Luciano Passoni, após mais um episódio de violência contra a unidade. A criminalidade que assolava o Ecotudo Sul, se tornou devastadora após o final do contrato com uma empresa que prestava serviço no local. Sem vigilância, ladrões invadiram, arrombaram e roubaram objetos de valor, conforme retratado pelo Diário, em matéria especial denominada “Ecotudo Sul: de exemplo nacional à risco ambiental”, na edição de 27 de fevereiro.

Além da violência, as péssimas condições de conservação do prédio alugado por R$ 12.140,00/mês tornou a mudança de endereço uma saída cogitável para o gestor da Saev Ambiental, contudo, a tentativas de mudar para um novo espaço foram inviabilizadas.

Durante esse tempo, conforme noticiado pelo Diário, o empresário do setor de reciclagem automotiva, Adilson Donizete Gomes da Silva, segue reclamando do abandono e dos prejuízos causados pelos ataques de vândalos e ladrões no espaço. À reportagem, Silva contou que paga para usar o espaço há pelo menos oito anos e diante dos avanços da criminalidade, contratou segurança particular para proteger seus interesses no local, e que procurou a Justiça para alinhar as demandas.

No local, a reportagem também flagrou desmoronamentos e entradas de água pelo teto que está desabando em duas extremidades no galpão onde se armazena uma grande quantidade de pneus descartados, gerando preocupação com acúmulo de água e criação de focos do mosquito Aedes aegypti, em plena epidemia de dengue.

O assunto ganhou repercussão e gerou reação de vereadores na Câmara, motivando a passagem do superintendente da Saev Ambiental, Luciano Passoni, pela Casa de Leis para detalhar a situação enfrentada no local, além da visita de uma comitiva de parlamentares ao Ecotudo Sul.

Entretanto, o tempo passou e sem a reabertura efetiva da unidade, durante a 12ª sessão ordinária desta segunda-feira, os vereadores Wartão (União Brasil) e Emerson Pereira (PSD) subiram o tom para tratar sobre o assunto.

Incialmente, na tribuna da Câmara, Wartão disparou: “O superintendente da Saev eu acho que já passou da hora dele tomar o boné e puxar o carro da Saev. Ele veio aqui, fez uma conversa bonita, foi muito bem no discurso, só que até hoje o EcoTudo Sul se mantém fechado. Vamos ver até quando vai continuar fechado. Eu vou convidar o pessoal para que a gente faça até um manifesto ali na frente, se for preciso, porque a gente precisa daquilo lá aberto, já passou da hora.”

Por sua vez, Emerson Pereira voltou as atenções novamente para o tema e também não poupou o superintendente da Saev Ambiental: “Nós estivemos lá no mês de março, com Luciano Passoni, que relatou, naquela ocasião, que dentro de 15 dias no máximo estaria voltando a funcionar, mas até hoje nada aconteceu. A população daquele bairro está nos cobrando constantemente, pois não acreditam mais que aquele espaço possa voltar a funcionar, como era antigamente. Não podemos aceitar que o secretário venha aqui nessa tribuna só falar, falar e nada acontece. Faz um mês que o secretário esteve nessa tribuna e até agora nada. Está de brincadeira com a cara dos vereadores? Está de brincadeira com a cara da população?”, questionou o parlamentar.

Atualmente, segundo apurado pelo Diário, existem planos para reabertura da unidade nos próximos dias, com segurança reforçada e controle de acesso. Inclusive com reforço da Polícia Militar. Contudo, no momento, o Ecotudo Sul segue recebendo, apenas, pneus, de segunda a sexta-feira, das 7h às 10h30 e das 13h às 16h30.